Nach den Turbulenzen der letzten Tage steht es im Streit zwischen Gary Lineker und der BBC 1:0 für den Moderator, der wegen eines regierungskritischen Tweets suspendiert wurde. Am kommenden Samstag darf er wieder die Fußballsendung „Match of the Day“ moderieren. Lineker selbst war weit davon entfernt, sich dafür zu entschuldigen, gegen die Richtlinien seines Arbeitgebers verstoßen zu haben. In seinen ersten Tweets nach drei Tagen Schweigen wiederholte der ehemalige Fußballstar indirekt seine Kritik an der Asylpolitik der Regierung, wenngleich in gemäßigterem Ton.

Der BBC-Generaldirektor Tim Davie soll sich hingegen hinter verschlossenen Türen bei Lineker entschuldigt haben. Öffentlich erklärte Davie, er habe richtig gehandelt. Er entschuldigte sich für das Programm am vergangenen Wochenende, an dem die BBC zahlreiche Sportsendungen ausfallen lassen oder kürzen musste, weil Kollegen ihre Mitarbeit aus Solidarität mit Lineker verweigerten. Davie führte die „schwierige Zeit“ auf die potentielle Verwirrung zurück, die durch die Grauzonen der 2020 eingeführten BBC-Richtlinien für die Nutzung sozialer Netzwerke entstanden seien. Er sprach von der wichtigen Verpflichtung der BBC zu Meinungsfreiheit und Unparteilichkeit und von dem Spagat in Hinblick auf die unterschiedlichen Verträge und Positionen der Mitarbeiter.