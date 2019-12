Gaming goes Klimawandel : Spielend den Planeten retten

Artensterben und Klimawandel gewinnen in der Welt des Gamings an Bedeutung. Auch Klassiker wie „Minecraft“ setzen sich mit den Konsequenzen der Erderwärmung auseinander.

Natürlich soll es den Spielern in „Planet Zoo“ vor allem um die Einnahmen gehen. Der Zoo muss Profit abwerfen, sonst sind alle Mühen umsonst. Auf dem Weg dahin bauen sie Gehege, richten diese artgerecht ein. Versorgen Gebäude mit Strom, machen die Wege für die Besucher möglichst kurz, stellen an strategisch klugen Stellen Spendenboxen auf. Und kaufen die Attraktion jedes Zoos: die Tiere. Doch inmitten all dieser Geschäftigkeit finden sie auch beunruhigende Informationen. Der Gangesgavial etwa, eine Krokodilart, ist wegen der durch Menschen verursachten Verschmutzung von Flüssen vom Aussterben bedroht. Der Westliche Flachlandgorilla ebenso, weil immer mehr Wald abgeholzt wird. Die meisten Tiere in den Zoos werden wohl nicht mehr lange in ihrer natürlichen Umgebung überleben können. Mitten im Spiel kommen der menschengemachte Klimawandel und das Artensterben vor.

Der Einbruch der Realität in das Videospiel ist paradox: Auf Maschinen den Klimawandel zu erspielen, die selbst stark dazu beitragen, dass sich die Welt erwärmt und Arten sterben. Allein für die Herstellung der Hardware werden Ressourcen wie Edelmetalle abgebaut. Bei der Produktion werden viele Chemikalien benutzt, für die Umhüllung von Konsolen oder Controllern Unmengen an Plastik. Der Verbrauch hört da jedoch nicht auf. Cloud-Gaming wird immer beliebter. Dafür werden Server benötigt, die wiederum mit Strom versorgt werden müssen. Sehr viel Strom. Schon 2016 wurde ein Viertel des Stromverbrauchs in deutschen Privathaushalten durch Unterhaltungs- und Computerhardware verbraucht. Die Tendenz ist steigend.

Vor der anarchischen Apokalypse

Dennoch können die Spieler an ihrem neuen Gaming-PC sitzen und das Aufbauspiel „Planet Zoo“ spielen und in diesem etwas über das Artensterben lernen. Während sie tief darin versunken sind, einen Zoo profitabel zu halten, die Besucher zufriedenzustellen und Gehege von möglichst vielen Seiten einsehbar zu machen, sind diese Momente besonders lehrreich. Die Spieler werden ständig darauf gestoßen, dass so ein Zoo immer notwendiger wird, da immer mehr Tierarten aussterben – und das nur wegen des Menschen und dessen Konsumgewohnheiten.

Bisher sind es eher Nischenspiele, die das Thema Klimawandel aufgreifen. In vielen Spielen kommt zwar das Ende der Welt vor. In Form von Atombomben, die ganze Landstriche verstrahlen, Elend und zu tötende Mutierte zurücklassen. Oder die Zombie-Apokalypse bricht aus, und die Aufgabe der Spieler ist es, möglichst lange zu überleben. Es sind Tapeten, die eine Hintergrundgeschichte ausschmücken, die eigentlich nur dafür sorgen sollen, dass die Spieler aktiv werden können. Das Unglück ist immer schon passiert – die Spieler haben damit nichts zu tun. Ihre Aufgabe ist das Aufräumen, meist mit allerlei Waffen. Aus der Apokalypse wird ein Abenteuerspielplatz, in dem alle Regeln und gesellschaftlichen Konventionen aufgehoben sind. Doch in Spielen, die den Klimawandel behandeln würden, wären es genau diese Konventionen, die erst zum Unglück führen. Und es wird immer wahrscheinlicher, dass eine Zombie-Apokalypse nicht das Ende der Menschheit einleiten wird.

Diesen Ansatz hat etwa das Spiel „Eco“. Es handelt sich um ein Simulationsspiel, in dem die Spieler in Zusammenarbeit überleben müssen. Der Kern des Spiels ist ein funktionierendes Ökosystem: Die Spieler müssen nachhaltig spielen. Fällen sie zu viele Bäume, steigt die Luftverschmutzung. Ernähren sie sich einseitig, sterben Arten aus. Besonders interessant an diesem Spiel ist, dass die Spieler Gesetze erlassen können, die diese Verhaltensweisen verbieten sollen. Die Verschmutzung und Verschwendung durch Verbote verhindern. Hier werden Diskurse spielerisch verhandelt, die auch wir gerade führen: Wie weit können und sollen Verbote gehen, wenn es um die Rettung des Planeten geht?