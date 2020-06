Rätsel um Rapper : Ist Kanye West doch kein Trump-Fan?

Auf den Rapper Kanye West sind viele Afroamerikaner nicht gut zu sprechen. Das nimmt nicht wunder, schließlich trat er als Unterstützer Donald Trumps und Anhänger von dessen „Make Amerika Great Again“-Kampagne hervor. Doch jetzt hat West den Familien von George Floyd, Ahmaud Arbery und Breonna Taylor zwei Millionen Dollar gespendet. Damit will er die Gerichtskosten der Familien Arbery und Taylor decken. Der Afroamerikaner Ahmaud Arbery war im Februar in Brunswick, Georgia, von weißen Anwohnern erschossen worden; Breonna Taylor kam – wie George Floyd – bei einem Polizeieinsatz ums Leben. Einen Fonds zur Finanzierung des Collegebesuchs der sechsjährigen Gianna Floyd hat Kanye West ebenfalls eingerichtet. Eben noch neigte der Rapper der polarisierenden Politik Donald Trumps zu, jetzt setzt er sich für die Afroamerikaner ein. Wie geht das zusammen?

Für viele gar nicht. Doch das könnte sich ändern. Denn es mehren sich Hinweise darauf, dass West den Präsidenten nur vordergründig unterstützte, um seine eigene Agenda zu verfolgen. Gespendet für Trumps Wahlkampf hat der Rapper jedenfalls nicht, wie eine Recherche bei der amerikanischen Wahlkommission ergab. Unter dem Namen Kanye West sind dort Spenden für die Kampagne von Hillary Clinton gelistet, davor solche für den Wahlkampf von Barack Obama. Kanye West hat also den Demokraten Geld gegeben, nicht den Republikanern. Betrieb West die ganze Zeit über Camouflage?

Nie wieder wolle West Trump-Kappen tragen

Genau so sei es, sagt sein Rapperkollege GLC. Seiner „Make America Great Again“-Kappen habe sich West entledigt: „Kanye gab mir die Kisten mit den Kappen und sagte, er werde sie nie wieder tragen.“ Das Vertrauen Trumps habe West erworben, um zu Unrecht verurteilte Menschen aus dem Gefängnis zu holen. Sein Motto habe gelautet: „Okay, ich trage die Kappe, Steine werden nach mir geworfen, Menschen werden mich hassen, aber Menschen werden frei sein können.“ Nun unterstützt West die „Black Lives Matter“-Proteste. Am 4. Juni nahm er an einer Demonstration in Chicago teil.

Bei seinen Besuchen im Weißen Haus soll West zudem gefordert haben, das amerikanische Gefängniswesen zu reformieren, mehr für die Versorgung psychisch Kranker zu tun und die Kunst zu fördern. Er trat gegen die „Stop and Frisk“-Praxis der amerikanischen Polizei ein, die eine willkürliche Durchsuchung von Menschen erlaubt. Auch soll er Donald Trump geraten haben, den 2018 verabschiedeten „First Step Act“ zu unterstützen, ein Gesetz zur Verminderung von Haftstrafen. „Ich weiß, dass ich die schwarze Community enttäuscht habe, als ich diese Kappe trug, und es tut mir leid, aber das ist Teil eines größeren Plans“, sagt Kanye West jetzt. Und damit kommt er manchen vor wie Professor Severus Snape aus „Harry Potter“, der als dessen Gegner erscheint, in Wahrheit aber den Sohn seiner Jugendliebe schützt.

Allerdings ging Kanye West bei seinem Rollenspiel, wenn es denn eines war und er nicht jetzt einfach eine Rolle rückwärts hinlegt, ziemlich weit. Unvergessen bleibt seine Einlassung, bei vierhundert Jahren Sklaverei komme ihm in den Sinn, das klinge „nach eigener Wahl“. Vor wenigen Monaten gab West bekannt, er werde bei der nächsten Wahl Trump seine Stimme geben. Ganz aufgelöst ist das Rätsel nicht.