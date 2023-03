Aktualisiert am

Der prominenteste Fußballkommentator Großbritanniens hat die Regierung in London kritisiert. Das könnte den höchstbezahlten Mitarbeiter der BBC womöglich den Job kosten.

Britische Zeitungen melden, dass die Zukunft Gary Linekers als Fußball-Kommentator der BBC auf dem Spiel stehe. Lineker hatte auf Twitter geschrieben, die Sprache der Regierung zu ihren Plänen, schärfere Gesetze zur Einreise von Bootsflüchtlingen zu erlassen, erinnere an das Deutschland der Dreißigerjahre.

Mit diesen Äußerungen hat der ehemalige Fußballstar, der mit einem Gehalt von 1,35 Millionen Pfund der höchstbezahlte Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Senders ist, den Zorn konservativer Kritiker erregt. Viele Mitglieder der Regierung, von der Kulturministerin über den Verkehrsminister bis hin zum Staatsminister für Einwanderung, verwiesen auf ihre deutsch-jüdische Herkunft, um ihrer Missbilligung von Linekers Vergleich mit dem Hitler-Regime Autorität zu verleihen.

Politische Äußerungen sind nicht erwünscht

Linekers Kritiker beziehen sich auf das Unparteilichkeitsgebot des Senders. Die Richtlinien gemahnen auch jene, die nicht mit Nachrichten arbeiten, ihrer „zusätzlichen Verantwortung gegenüber der BBC“. Diese erwarte, dass Mitarbeiter es online und offline vermeiden, „Stellung zu parteipolitischen Fragen oder politischen Auseinandersetzungen zu nehmen und aufzupassen, wenn sie öffentliche Fragen behandeln“.

Lineker vertritt den Standpunkt, dass er als Freischaffender das Recht habe, seine Meinung außerhalb der Organisation zu äußern. Damit ist er schon öfter angeeckt. So, wie er die Asylmaßnahmen der britischen Regierung jetzt als „eine unermesslich grausame Politik“ verurteilt hat, leitete er seine Moderation des Eröffnungsspiels der Fußballweltmeisterschaft mit einem Monolog über die mangelnden Menschenrechte in Qatar ein. Als die damalige Außenministerin Liz Truss vor einem Jahr forderte, dass englische Mannschaften das Champions-League-Finale in Sankt Petersburg wegen des Ukrainekriegs boykottieren sollten, holte sich Lineker mit der Frage, ob die Tories ihre Spenden von russischen Geldgebern zurückgeben würden, eine Rüge der BBC ein.

Allein in diesem Jahr hat sich Lineker wiederholt kritisch zu politischen Fragen geäußert, oft in einem spöttischen Ton, der keinen Zweifel daran lässt, wie er zur gegenwärtigen Regierung steht. Mitte Februar ermutigte er den Rennfahrer Lewis Hamilton darin, trotz des Formel-1-Verbots von politischen Äußerungen, seine Meinung auszudrücken.

Lineker tweetete: „Gut gemacht, Lewis Hamilton. Was bringt’s, eine große Plattform zu haben, wenn man sie nicht zum Guten nutzt. Redefreiheit und alles . . . “ In dem Aufruhr um seine jüngsten Kommentare verweist Lineker ebenfalls auf das Recht der freien Meinungsäußerung. Damit bringt er die BBC in die Bredouille. Denn im Kampf um die Zukunft des Senders hatte Generaldirektor Tim Davie der Unparteilichkeit die allerhöchste Priorität eingeräumt.

Die Beziehung zu freischaffenden Mitarbeitern wie Lineker konnte er allerdings nicht genau definieren. Davie sagte, er werde ein offenes Gespräch mit dem Moderator führen. Dieser zeigt sich unverdrossen. Die Welt sei verrückt geworden, kommentierte Lineker die Entscheidung der BBC, seinen Fall zum Aufmacher der Abendnachrichten im Fernsehen zu machen.