Historische Fakten : Was „funk“ zu Adolf Hitler einfällt

Der deutsche Historikerverband (VHD) formuliert seine Kritik an einem Video des Onlineangebots von ARD und ZDF „funk“ über Adolf Hitler ausgesprochen höflich, dabei geht es um einen Fehler, von dem man denkt, er könne einem öffentlich-rechtlichen Angebot nicht unterlaufen: In dem Hitler-Porträt, so stellt der Historikerverband fest, würden „die historischen Fakten des Ersten Weltkriegs grob verfälscht“.

Wie grob war die Verfälschung? Die Historiker beschreiben es genau: Ab Minute 5:44 des insgesamt siebeneinhalb Minuten langen Films werde „behauptet, militärische Siege des Deutschen Reichs über Österreich-Ungarn (,Wir haben wieder gegen Österreich gewonnen!‘) hätten den ,Österreichhass‘ Hitlers verstärkt. Das Deutsche Reich hat im Ersten Weltkrieg nicht gegen Österreich-Ungarn gekämpft, vielmehr waren beide Staaten die Hauptverbündeten im kriegführenden Militärbündnis der Mittelmächte.“

Man sollte meinen, dass diese Grundkonstellation jemandem, der die Persönlichkeit Adolf Hitlers zu ergründen und dies einem jungen Publikum nahezubringen sucht, geläufig sein sollte. Ist sie aber offenbar nicht beziehungsweise sie steht dem Interpretationsansatz des Videos, das in der Reihe des Youtubers „Der Biograph“ erschien, im Weg. Zu Hitlers Judenhass und der NS-Vernichtungsideologie hat das Video eher wenig zu sagen, es ist auf etwas anderes aus. „In dem Video“, konstatiert der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands, sei „die Vetomacht der Fakten missachtet worden“, um „das Narrativ einer persönlichen Feindschaft Hitlers gegenüber Österreich plausibel zu machen“.

„Wir bedauern diesen Fehler sehr“

Die Kritik an dem schon am 9. Dezember des vergangenen Jahres hochgeladenen Video hat man bei „funk“ offenbar zunächst auf die leichte Schulter genommen. In der Kommentarspalte zu dem Video auf Youtube, so der VHD, sei die Falschaussage zwar als „kleiner Fehler“ eingestanden worden. Auf der Website von „funk“ sowie im Video selbst sei der Hinweis oder eine Richtigstellung allerdings nicht hinterlegt. Das wenigstens hat sich nach der Mitteilung der Historiker am Donnerstag geändert. Das Video ist inzwischen offline. Und „Der Biograph“ teilt seinem Publikum treuherzig mit: „Hey Leute, in unserem Video zu Adolf Hitler ist uns leider ein Fehler passiert, den wir zunächst nur in den Kommentaren aufgelöst haben. Uns ist mittlerweile klar, dass dies nicht ausreichend war, haben das Video daher erst mal offline genommen und laden es in den nächsten Tagen überarbeitet wieder hoch.“

Bei „funk“ hieß es am Freitag auf Anfrage, es stimme, „dass im besagten Video ein wesentlicher Fehler unterlaufen ist. Wir bedauern diesen Fehler sehr“. Als erstes habe man „einen richtigstellenden Kommentar in der dazugehörigen Kommentarspalte auf Youtube angepinnt“. Man erarbeite „aktuell, wie es zu dem Fehler kommen konnte“, habe das Video offline gestellt und werde es „mit einer entsprechenden Änderung“ neu hochladen. Die Korrektur hätte auch im Video „bereits zu einem früheren Zeitpunkt stattfinden müssen“. Man nehme den Vorfall zum Anlass, „unsere formatspezifischen Abnahmeprozesse zu prüfen und vorhandenen Kontrollmechanismen zu stärken“. Auf die Bearbeitung sind wohl nicht nur die Historiker gespannt.