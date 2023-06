Das öffentlich-rechtliche Onlinenetzwerk „funk“, betrieben von ARD und ZDF, setzt in einem Beitrag die CDU mit der AfD gleich. Besonders in der Ankündigung der fraglichen Ausgabe des Formats „Die da oben!“ auf Instagram wurde das deutlich. Dort hieß es: „Björn Höcke, Alice Weidel, Friedrich Merz und Markus Söder haben was gemeinsam: Sie sind rechts.“ Der Post wurde durch einen anderen ersetzt, in dem es heißt, man habe sich missverständlich ausgedrückt.

ARD-Chef Gniffke räumt Fehler ein

Die Ankündigung ist inzwischen gelöscht. Das Netzwerk funk hat sich entschuldigt: „Die Instagram-Story war fehlerhaft. Dort haben wir Politiker und Politikerinnen der AfD und Politiker der CDU/CSU als gleichermaßen ,rechts‘ bezeichnet. Diese Darstellung war ein Fehler“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Instagram-Story von Die da oben! entspricht nicht unseren journalistischen Standards und wir teilen die Kritik daran. Gemeinsam mit der Redaktion von funk werden wir diesen Fehler aufarbeiten“, teilte der SWR-Intendant und ARD-Vorsitzende Kai Gniffke mit.

Philipp Schild, Programmgeschäftsführer von funk, ergänzte: „Die Instagram-Story war ca. zwei Stunden online und wurde umgehend offline genommen. Wir von funk verstehen, dass diese Darstellung problematisch ist, weil sie konservative demokratische Parteien mit extremistischen Haltungen auf eine Ebene stellt. Wir nehmen die Kritik sehr ernst und möchten uns aufrichtig für diesen Fehler entschuldigen.“

Der Beitrag selbst hat es in sich

Den knapp siebzehn Minuten langen Beitrag, auf den der Instagram-Post verwies, gibt es immer noch. Und diesen kann der SWR-Intendant Gniffke wohl kaum gesehen haben. Schaut man sich den Beitrag an, kann man nämlich erkennen, dass der „Fehler“ nicht nur in der Ankündigung steckt(e). Die Aussage entspricht dem gesamten funk-Film. Denn hier werden politische Positionen von CDU, CSU, FDP und AfD weniger gegeneinander abgesetzt, sondern wild durcheinandergeworfen, um sie irgendwie dem Begriff „Rechts“ zuordnen zu können, dies alles unter der Überschrift: „Rechte Politik: Darum geht es WIRKLICH!“

Erst Höcke, dann Palmer, Söder, Lindner, Bär, Kubicki und Merz

„Wie weit rechts würdet ihr die hier einordnen“, fragt die Moderatorin Victoria Reichelt zu Beginn des Beitrags. Im Hintergrund zu sehen sind die Konterfeis von Boris Palmer, Markus Söder, Christian Lindner, Dorothee Bär, Wolfgang Kubicki und Friedrich Merz. Direkt davor läuft ein Redeausschnitt von Björn Höcke.

Es gehe darum, die „Basics von Rechtssein“ offen zu legen, dabei behilflich ist dem funk-Format „Die da oben!“ der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der Universität Münster. Gemeinsam mit ihm geht es in wildem Ritt um Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Positionen der Parteien werden in Kurzstichworten angerissen und dann als „rechts“ oder weniger „rechts“ verortet.

„Alle Rechten“ hätten „einen gemeinsamen Nenner“

Das alles geschieht unter dem gemeinsamen Nenner, wie er im Instagram-Post formuliert war. „Grundsätzlich“, beginnt die Moderatorin Victoria Reichelt einen Satz, den Benjamin Höhne fortführt, hätten „alle Rechten einen gemeinsamen Nenner. Nämlich, dass sie von einer Hierarchie in der Gesellschaft ausgehen, die sie nicht auflösen wollen, sondern sagen: Das ist die natürliche Ordnung der Dinge, und die gilt es aufrechtzuerhalten.“