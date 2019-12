Finale von „Queen of Drags“ : Cinderella mit Bartschatten

Indem man „Queen of Drags“ mit „Germany‘s Next Topmodel“ vergleicht, tut man fast allen Beteiligten Unrecht. Aber es lässt sich trotzdem kaum vermeiden, denn Pro Sieben hat sich dafür entschieden, seiner neuen Show, die mindestens die Gesellschaft, aber eigentlich die Welt verändern sollte, das alte Format inklusive Heidi Klum einfach überzustülpen. Das mag irgendwelche pädagogischen Gründe haben – nehmen Zuschauer Neues eher an, wenn es in bekannter Verpackung daherkommt? Vor allem aber zeugt es von mangelnder Originalität, die nur von den Drag Queens selbst ausgeglichen werden konnte: mit Persönlichkeit, mit Klugheit, mit ein bisschen Rambazamba und sehr viel Glitzer.

Es ist ihnen gelungen. Der Sender kann sich nun auf die Fahnen schreiben, einer vom Mainstream eher unentdeckten Community die größte Bühne gegeben zu haben, die sie in Deutschland je hatte. Die Auftritte der Drag Queens sind viel mehr als die Playback-Nummern in aufsehenerregenden Kostümen, für die man sie auf den ersten Blick halten könnte. Die besten von ihnen sind emotional aufrüttelnd, absurd lustig, tänzerisch überzeugend. Außerdem fertigen Drag Queens, wie Conchita Wurst im Interview erklärte, ihre Kostüme zumindest am Anfang ihrer Karriere vollständig selbst, wozu viel Geschick an Nähmaschine und Heißklebepistole gehört. Mit entsprechend viel Gepäck waren die Kandidatinnen angereist, denn um für jede Show ein brandneues Kostüm zu fertigen, hätte die Zeit nicht ausgereicht.

„Können sie auch im Haushalt anpacken?“

Wie die „Topmodels“ teilen sich auch die Queens eine Villa, und in der ersten Folge zeigte sich direkt, wie fragwürdig die Entscheidung war, Heidi Klum zur Chefjurorin zu machen. Nicht weil sie eine Frau ist, was im Vorfeld zu Recht ausführlich diskutiert wurde. Immerhin hatte sie mit Bill Kaulitz und Conchita Wurst phantastische Menschen an ihrer Seite, die mit der Materie besser vertraut waren als sie und sie an Coolness (Kaulitz) und Eleganz (Wurst) ohnehin weit überstrahlten. Sondern, weil Klum nur einen Modus hat, nämlich den Gouvernantenmodus, und als erstes die zehn erwachsenen Männer dafür kritisiert, ihre Zimmer seien ja so unaufgeräumt. Ihr Drang, sich selbst uneingeschränkt in den Mittelpunkt zu stellen, erstreckte sich auf ihre Kostüme, mit denen sie die Kandidatinnen offenbar übertrumpfen wollte. Als sie drei Mal daran gescheitert war, trug sie in der vierten Folge einen schrägen weißen Rock, der so kurz war, dass sie nur darin stehen konnte. Sobald sie auf die Kamera zuging, musste der Sender ein Smiley über ihren Schritt montieren.

Das war nicht der einzige irritierende Moment dieser Staffel, schließlich gab es da auch noch drei Minuten, die die Queens beim inszenierten Hausputz zeigten, mit Stimme aus dem Off: „Dass sie performen können, wissen wir. Aber können sie auch im Haushalt anpacken?“ Als wäre das auch nur von geringstem Interesse. Mit solchem Kram musste man vielleicht bei „GNTM“ Sendezeit füllen, aber diese Kandidatinnen haben mehr zu sagen. Die Show bietet ihnen Raum für eigene Botschaften, und sie nutzen sie: Eine Queen begann ihren Auftritt mit einem Feminismus-Zitat von Chimamanda Ngozi Adichie, eine kritisierte Body Shaming, eine thematisierte als Pocahontas die brennenden Urwälder Brasiliens. Die Zuschauer sahen einen Menschen in Tränen aufgelöst, weil sein Vater seit dem Coming-Out vor sieben Jahren den Kontakt weitgehend verweigert. „Wenn Kinder zugucken: Es wird besser“, versprach der nächste allen anderen, die nicht ganz ins klassische Raster passen. Einer erzählte, dass er bald Vater von Zwillingsmädchen wird, die er mit einer guten Freundin zusammen bekommt. Es sind Momente von Aufrichtigkeit, Lebenstüchtigkeit und Tapferkeit, die hoffentlich dazu beitragen, Vorurteile und Intoleranz gegenüber der LGBTIQ-Community abzubauen.

Die älteste und abgeklärteste Kandidatin Catherrine Leclery ist leider im Halbfinale ausgeschieden, hinterließ uns aber diesen schönen Einblick in ihre Profession: „Ich bin wie Cinderella. Um fünf Uhr morgens muss ich immer nach Hause gehen, weil der Bart anfängt zu wachsen.“ Damit bleiben fürs Finale die kreative und etwas sperrige Vava Vilde, die ausdrucksstarke Aria Addams und das Tanzwunder Yoncé Banks.

Besonders Vavas Entwicklung in den letzten Wochen war überraschend rasant, aber man konnte beim Zuschauen auch merken, wie die eigenen Sehgewohnheiten geschärft wurden: Glamour und Power reichen nach einer Weile nicht mehr. Das Raue wird interessanter, das Kaputte, das Düstere. Der obszöne Humor, der zum Drag auch gehört, hatte leider im gesamten Verlauf der Show wenig Chancen: Fast alle anstößigen Elemente wurden aus den Auftritten herausgeschnitten. Manchmal konnte man erahnen, wohin eine Hand unterwegs war, aber dann sah man nur noch die Jury über etwas lachen, das den Zuschauern verborgen blieb. Die Idee, dass solche obszönen Gesten der Jugend eher schaden als die Körperfixierung von „GNTM“, ist ärgerlich, aber fast schon rührend naiv.