US-Schauspieler : „Full House“-Star Bob Saget tot in Hotelzimmer aufgefunden

Bob Saget, ein US-Komiker, der in den 1980er und 1990er Jahren als Star der Fernsehserie „Full House“ Millionen von Menschen begeisterte, ist in einem Hotelzimmer in den USA tot aufgefunden worden. Die Polizei des Bezirks Orange County im US-Bundesstaat Florida teilte am Sonntag mit, dass Polizisten am Morgen in einem Ritz-Carlton Hotel einen „nicht ansprechbaren Mann in einem Hotelzimmer vorfanden“.

Der Mann wurde als Robert Saget identifiziert und vor Ort für tot erklärt. Die Ermittler fanden demnach keine Anzeichen für einen kriminellen Hintergrund oder „Drogenkonsum“, schrieb die Polizei auf Twitter. Saget wurde 65 Jahre alt.

Der Komiker spielte in der US-Serie „Full House“ den Witwer Danny Tanner, der nach dem Tod seiner Frau mit dem Familienalltag mit seinen drei Töchter überfordert ist. Der Fernsehjournalist bittet in der Serie seinen Schwager und seinen besten Freund, bei ihm einzuziehen und bei der Erziehung zu helfen.