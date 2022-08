Politik im RBB-Skandal : Ein Heiland wird nicht kommen

Patricia Schlesinger, damals noch Intendantin, und Tom Buhrow, immer noch Intendant. Er verdient mehr als sie. Bild: obs

Dass es im RBB zu skandalösen Zuständen an der Spitze kommen konnte, hat die Politik in Berlin und Brandenburg mit zu verantworten. Was machen deren Vertreter in den Gremien eigentlich? Ein Gastbeitrag.