Fünfte Staffel von „The Crown“ : Die schrecklichsten Jahre im Buckingham Palace

In der ersten Staffel von „The Crown“ seit der Thronbesteigung von Charles III. tritt die Mutter des neuen Königs erstmals als historische Figur in Erscheinung. Bei ihr und ihrem Prinzgemahl steht allenfalls der Nachruhm auf dem Spiel. Charles III. und der Königingemahlin Camilla hingegen dürfte die Serie einige Verlegenheit bereiten, stöbert sie doch in den skandal­erschütterten Jahren von 1991 bis 1997, in denen der sogenannte „Krieg der Wales“ vor dem Hintergrund der Wirtschaftkrise tobte und die Stammburg des Hauses Windsor in symbolischer Spiegelung der brenzligen Lage in Flammen aufging.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London.

Die Staffel beginnt mit einem Rückblick auf die Taufe der königlichen Yacht Britannia im Frühjahr 1953. In einer kurzen Rede äußert die damals noch ungekrönte Monarchin die Hoffnung, dass sich das „brandneue Schiff, wie eure brandneue Königin“ als zuverlässig, beständig und fähig erweise, jeden Sturm zu überstehen. Während das Schiff unter dem Jubel der Menge zu den Hurraklängen von „Rule Britannia“ vom Stapel läuft, zoomt die Kamera auf das Gesicht der jungen Königin. Ihr Blick lässt ahnen, welche Stürme in den zehn Folgen dieser fünften und voraussichtlich vorletzten Staffel der hochkarätig besetzten Netflix-Erfolgsserie auf sie zukommen werden.

Selbst der begriffsstutzigste Zuschauer wird gleich begreifen, dass Drehbuchautor Peter Morgan die Britannia als Metapher für die durch die „Tampon-Gate-Affäre“, den „Zehenlutschen-Skandal“ um ihre Schwiegertochter Sarah Ferguson und andere Peinlichkeiten bedrängte Monarchin einsetzt. Zu Beginn der Staffel hat eine Umfrage der „Sunday Times“ gerade ermittelt, dass die Monarchie als irrelevant, alt, teuer und abgehoben gilt. Gleichzeitig wird die inzwischen betagte Yacht, die einen besonderen Platz im Herzen der Königin hat, für schrottreif befunden.

Die Frage, ob die zur Ausmusterung bestimmte Britannia ersetzt wird, zieht sich leitmotivisch durch die Staffel. Sie wird verwoben mit einer durch die „Sunday Times“-Umfrage angestachelten In­trige des sich als Modernisierer anpreisenden Kronprinzen, der mithilfe von Downing Street die Abdankung seiner Mutter erreichen will. Neues Schiff, neuer Herrscher? Für den Fall, dass jemand die Analogie noch nicht kapiert haben sollte, beschreibt sein Vater die Britannia als Schöpfung einer anderen Ära und in vielerlei Hinsicht obsolet. Dem setzt der als Franziskus in „Die Zwei Päpste“ für den Oscar nominierte Jonathan Pryce, der die Rolle des überraschend gutmütig und sensibel dargestellten Prinzgemahls übernimmt, nach, das Schiff habe offenkundig die beste Zeit hinter sich.

Wie die 65 Jahre alte Königin. Dieser wird unmittelbar davor bei einer ärztlichen Untersuchung zu verstehen gegeben, dass die Jahre sie eingeholt haben. Barfuß auf der Behandlungsliege wird Imelda Stauntons muttchenhafte Monarchin vom Arzt abgetastet, wie zum Beweis ihrer eigenen Feststellung, dass auch sie aus Fleisch und Blut sei. Wie gewöhnlich die Royals sind, wird dem Zuschauer am Ende der Staffel noch einmal eingehämmert, als es um die Scheidung von Prinz Charles und Diana geht. Sie sind beim Gericht wie alle anderen eine bloße Nummer: „Paar 31, Fall 5029 des Jahres ’96“. Vor dem prinzlichen Paar werden die Anträge einfacher Parteien abgewickelt, die wie beim Eheberater vor der Kamera darlegen, weshalb die Beziehung unheilbar zerrüttet ist.

Das Auseinanderleben von Ehepartnern ist ein weiteres Leitmotiv. Und immer ist die Familie oder das „System“ schuld. Es betrifft nicht nur Prinz Charles, dem Dominic West eine nicht ganz zur Figur passende erotische Schalkhaftigkeit verleiht. Der Thronfolger hält seiner Mutter vor, ihre Kinder wären längst in Pflege genommen worden, kämen sie aus einer normalen Familie.