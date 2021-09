Serie „Haus des Geldes“ : Bankraub für Fortgeschrittene

Die Geschichte um den Einbruch in die spanische Zentralbank geht weiter: „Haus des Geldes“ startet in die fünfte Runde. Die spanische Gangsterserie wartet mit beeindruckenden Protagonistinnen auf – und verspricht ein spannendes Finale.

Die Zeiten, in denen man bei Tokyo, Nairobi, Rio und Berlin an Städte dachte, sind lange vorbei. Heute kommen einem Gangster in den Sinn – jene Volkshelden, an denen eine große Netflix-Gemeinde seit dem stillen, zunächst fast unbemerkten Start der spanischen Serie „Haus des Geldes“ Ende 2017 Gefallen findet. Da­bei lässt sich gar nicht sagen, welcher der Protagonisten einen in dieser Geschichte um den Überfall auf die spanische Banknotendruckerei, die als Partisanenkampf einiger Underdogs gegen das kapitalis­tische System verpackt war, am stärksten beeindruckte.

Vermutlich die impulsive Mopedbraut mit dem Decknamen Tokyo (Úrsula Cor­beró), die auch Erzählerin aus dem Off ist. Oder Nairobi (Alba Flores), die überdrehte Motivationsmaschine mit fernem Kind. Aber auch Raquel Murillo (Itziar Ituño) ist eine Wucht, eine kluge Polizistin, die mitten im Einsatz dem Charme des schüchternen „Professors“ (Álvaro Morte), des Masterminds der Gangster, erlag und dadurch im späteren Verlauf zu „Lissabon“ wurde.

Es sind die Frauen, die in den bislang vier Staffeln von „Haus des Geldes“ auf­fallen: starke und selbstbewusste oder zu­mindest immer wieder mal starke und selbstbewusste Figuren. Die Anziehungskraft, die von „La Casa de Papel“ ausgeht und die Serie zeitweilig zur meistgestreamten nicht englischen Produktion auf Netflix werden ließ, hat aber auch mit der Boygroup zu tun, die sich Serienschöpfer Álex Pina ausgedacht hat, Männern wie dem extravaganten Berlin (Pedro Alonso), Río mit den großen Augen (Miguel Herrán) oder Helsinki (Darko Perić), dem gefühlvollen Bär. Noch in der letzten Nebenfigur wallt hier mehr Blut als in fünf Hauptfiguren nordischer Serien zusammen.

Nun beginnt die fünfte Staffel von „Haus des Geldes“, wenn auch ärgerlicherweise in zwei Teilen, von denen der letzte Teil erst im Dezember anläuft. Man kann nur hoffen, dass der Auftrieb der vergangenen Jahre (Netflix sprach in einer selbstbeweihräuchernden Doku von einem „Phänomen“) den Drehbuchautoren nicht zu Kopf stieg – dass sie die Kurve kriegen, ohne den Zauber des Anfangs in Trümmer zu legen. Diese Furcht ist sicher nicht neu. Es gibt sie, seit Netflix die ursprünglich für die spanische Sendegruppe Antena 3 produzierte und mit einem Happy End abgeschlossene Geschichte fortzuschreiben versuchte. Verglichen mit anderen Serien, die nach Staffel eins besser aufgehört hätten, lief das bei „Haus des Geldes“ erstaunlich gut, und wo es nicht so gut lief (nach Realismus darf man nicht fragen), gab es immer noch das Personal. Die Fortsetzung, die von einem Einbruch in die spanische Zentralbank handelt, muss schlüssig zu Ende gebracht werden. Wie viel Steigerung, wie viele Wendungen verträgt die Serie noch? Wenn Álex Pina in einem Interview mit dem Männermagazin Esquire Middle East er­zählt, er habe 33 verschiedene Versionen des Finales geschrieben, bis er zufrieden war, hat das schon seinen Grund.

Die Ausgangslage ist vertrackt: Die Po­lizistin Alicia Sierra (Najwa Nimri) hat es in den Kontrollraum des Professors ge­schafft. Vor der Bank fährt das Militär auf, welches das Gebäude im Zweifel einfach in die Luft jagen dürfte. In der Bank ergattern einige Geiseln um die fürchterliche Nervensäge Arturo Román (Enrique Arce) schwere Waffen und feuern um sich.

Die beiden Folgen, die Netflix vorab freigab, lassen für unsere rebellenrot ge­kleideten Helden mit Dalí-Masken da ei­gentlich nur einen Ausweg erkennen, der mit Kopenhagen zu tun haben dürfte – in diesem Fall mal der Stadt, wo eine Rückblende mit Berlin und seinem neu eingeführten Sohn Rafel (Patrick Criado) spielt. Der Rest sind Adrenalin, Gangster-Romantik („wahrhaftige Freiheit, die nur Diebe kennenlernen können“), Pa­thos und Gänsehaut, weil nach wie vor vie­­le Demonstranten vor der Bank stehen, die sich solidarisch zeigen, an Wunder glauben oder hoffen, dass die Gangster noch einmal Geld vom Himmel regnen lassen. Schlimmstenfalls singen sie am Ende „Bella Ciao“, und dann dauert es wieder Monate, bis wir den Ohrwurm los sind.

Haus des Geldes, Staffel fünf, von heute an bei Netflix.