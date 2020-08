5JahreWirschaffenDas : Bilanz mit Buchungsfehler

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Wenn man diesen Buchungsfehler außer Acht lässt, ist der Film durchaus gelungen. Breyer spricht mit Menschen und deren Sichtweisen. Sie repräsentieren unterschiedliche Lebenslagen und Herkünfte. Wir hören Flüchtlinge aus Syrien, eine Deutsche aus Frankfurt am Main, deren Eltern vor Jahrzehnten nach Deutschland gekommen sind. Menschen aus Düsseldorf-Oberbilk, die über ihre Erfahrungen in einem von Migration geprägten Stadtteil berichten. Ein Unternehmer erzählt über den mühsamen Weg zur beruflichen Ausbildung, dieser Kernkompetenz des deutschen Wirtschaftsmodells. Eine Lehrerin über ihre Arbeit in den Integrationskursen und die Rolle des ehrenamtlichen Engagements.

Andere Probleme als Deutungshoheit im politischen Diskurs

Dabei erfahren wir Zuschauer viel über die Menschen und deren Sichtweise. Breyer lässt sie zu Wort kommen, selbst wenn er kritische Einwände macht. Die generationsspezifische Wortwahl ist dabei nicht zu übersehen. Während Breyer von Geflüchteten spricht, nennt der Unternehmer in seinem Berufsbildungswerk die gleiche Personengruppe Flüchtlinge. Das böte Stoff für eine satirische Aufarbeitung, wenn sich denn Satiriker noch für Satire interessierten.

Schließlich haben geflüchtete Flüchtlinge in solchen Ausbildungsberufen mit anderen Problemen als mit der Deutungshoheit im politischen Diskurs zu kämpfen: Nämlich die Berufsschule in einer Fremdsprache zu bestehen, die allein schon schwer genug ist. Und das vor dem Hintergrund eines allgemeinbildenden Schulsystems in den Herkunftsländern, das selten unseren durchaus umstrittenen Standards entspricht. Die damit verbundenen Schwierigkeiten werden aber thematisiert – und darauf kommt es an.