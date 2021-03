Aktualisiert am

Morde in Tschetschenien

Morde in Tschetschenien :

Morde in Tschetschenien : Ich wollte keine Menschen töten

Die russische Zeitung „Nowaja Gaseta“ war Ziel eines chemischen Angriffs. Er geschah an dem Tag, an dem der frühere Polizist Sulejman Gesmachmajew in der Zeitung über Folter und Mord in Tschetschenien sprach.

Die investigative russische Zeitung „Nowaja Gaseta“, auf die am vergangenen Montag ein Anschlag mit einer übelriechenden, Atemnot verursachenden Substanz verübt wurde, hatte an jenem Tag die Geschichte eines ehemaligen Polizeioffiziers aus der Kaukasusrepublik Tschetschenien veröffentlicht. Er war an willkürlichen Verhaftungen und Verhören beteiligt und berichtete unter seinem Klarnamen darüber.

Der heute 32 Jahre alte Sulejman Gesmachmajew, der sich mitsamt seiner Familie im sicheren Ausland befinden soll, schildert unter dem Titel „Ich diente in der tschetschenischen Polizei und wollte keine Menschen töten“, wie seine Polizeieinheit im Januar 2017 im als Gefängnis genutzten Keller einer Sporthalle am Stadtrand von Grosnyj mindestens 56 Gefangene bewachte, von denen dreizehn umgebracht wurden. Gesmachmajews Aussagen bestätigen frühere Nachforschungen der „Nowaja Gaseta“ über Folterungen und willkürliche Hinrichtungen in Tschetschenien, denen das Fahndungskomitee der russischen Staatsanwaltschaft nach oberflächlichen Vorermittlungen nicht nachgehen wollte.