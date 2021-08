Fritz Wepper wird achtzig : Vom Assistenten zum Bürgermeister

„Das ist Oberinspektor Derrick; das ist Frau Doktor Göbel, die Leiterin der Haushaltsschule“ – diese allerersten Worte spricht Fritz Wepper als Inspektor Harry Klein am 20. Oktober 1974 im ZDF. Im winterkalten Wasser liegt eine tote junge Frau, ermordet. Harrys Chef, Oberinspektor Derrick, inspiziert gerade die Leiche, da trifft die Zeugin am Tatort ein, besagte Frau Doktor Göbel. Gleichzeitig werden Spuren gesichert, Fotografen drücken sich im Gebüsch herum und Gaffer gaffen. An Tatorten ist mitunter ganz schön was los. Jemand muss nun auf die ordnungsgemäßen Abläufe achten und die Menschen einander vorstellen, die sich hier unter unschönen Umständen begegnen.

Im Fernsehkrimi ist die Rolle des Assistenten eine auf den ersten Blick unscheinbare und undankbare, Harry steht in der Erinnerung der Fernsehnation die meiste Zeit hinter dem ausladenden Trenchcoat seines Vorgesetzten. Doch damit unterschätzt man ihn, der Assistent ist erzählerisch wichtig. Er übernimmt die Moderation, er verbindet die Figuren, er hat schon mit der örtlichen Polizei geredet und schafft alle Informationen bei, die für die Geschichte wichtig sind, aber nicht szenisch umgesetzt werden. Nicht zuletzt gibt er Stichworte. Man hört, er hole manchmal sogar den Wagen, wenn der benötigt werde. Es ist also kein Wunder, dass seit Erfindung der Kriminalliteratur Kommissaren so oft ein Helfer zur Seite gestellt wird.

Duo in Trenchcoat und Sakko

Oberinspektor Derrick hatte mit der ermordeten Haushaltsschülerin seinen ersten Auftritt im deutschen Fernsehen, aber diesen Harry Klein, der da Ordnung schafft, den kannten Freunde des Fernsehkrimis bereits. 71 Folgen lang war er dem „Kommissar“ Erik Ode als Kriminalhauptmeister in der gleichnamigen, legendären Schwarz-Weiß-Serie von Herbert Reinecker zur Hand gegangen. Dann übernahm sein Serienbruder Erwin, der im echten Leben sein Bruder Elmar Wepper war, den Posten. Als Reinecker Anfang der Siebzigerjahre den „Derrick“ erfand, ließ sich Harry Klein in diese Serie und damit auch in die Welt des Farbfernsehens versetzen, inzwischen war er zum Kriminalinspektor befördert worden. Er assistierte seinem Chef bis ins Jahr 1998. Es entstanden insgesamt 281 „Derrick“-Folgen, ausnahmslos mit Horst Tappert und Fritz Wepper besetzt, die als etwas betuliches Duo in Trenchcoat und Sakko rund um München Leichen in Einfamilienhausgegenden hinterherermittelten. Harry Klein ist Rekordhalter, kein Fernsehbeamter arbeitete länger. Und kaum war er glücklich im Ruhestand, musste er im Jahr 2004 für den Zeichentrickfilm „Derrick – Die Pflicht ruft“ wiederauferstehen.

Zu dieser Zeit hatte Fritz Wepper freilich schon zu der nächsten Serienrolle gefunden, in der er für die ARD neunzehneinhalb Jahre lang bis vor wenigen Wochen zu sehen war – der des hinterlistigen Bürgermeisters Wolfgang Wöller, der in der niederbayerischen Kleinstadt Kaltenthal fortwährend Ränke gegen die Nonnen des örtlichen Klosters schmiedet und damit glücklicherweise nicht den geringsten Erfolg hat. Blickt man auf die gesamte Strecke, könnte man sagen, Fritz Wepper sei so etwas wie der Serienweltmeister des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Im Hauptabendprogramm kommen ARD und ZDF seit Mitte der Siebziger nicht ohne ihn aus.

Lord und Gigolo

Darüber könnte man fast vergessen, dass Fritz Wepper in seiner Karriere durchaus noch andere große Rollen gespielt hat. Bekannt wurde er 1959 mit seiner Rolle als Schüler Albert Mutz in Bernhard Wickis Antikriegsfilm „Die Brücke“, da war er gerade achtzehn Jahre alt. Der Film um eine Gruppe Jungen, die in letzter Minute zur Wehrmacht eingezogen werden und eine abgelegene Brücke verteidigen sollen, wurde für den Auslands-Oscar nominiert und gewann den Golden Globe als bester nicht englischsprachiger Film. Auch die Karriere von Volker Lechtenbrink begann mit der „Brücke“, und Vicco von Bülow – damals noch unter seinem Geburtsnamen – hatte als Stabsfeldwebel eine seiner ersten Rollen.

Darüber hinaus spielte Wepper in „Cabaret“ mit Liza Minnelli den Gigolo Fritz Wendel, der sich im Berlin der frühen Dreißigerjahre in eine Jüdin verliebt. In Sachen Krimi gab Wepper schließlich seinen Einstand im eher mittelprächtig erfolgreichen Edgar-Wallace-Film „Der Mann mit dem Glasauge“. Er spielt den drogenabhängigen Lord Sharringham, der Ermittler ist – hier zum ersten Mal – Horst Tappert.

Mehr zum Thema 1/

„Derrick“ lief so lange, so hartnäckig wiederholt, so erfolgreich und in alle Welt exportiert, dass Parodien nicht ausblieben, etwa von Harald Schmidt und Herbert Feuerstein, die eine Familienaufstellung vor neureicher Kulisse nachspielten. Vor allem die etwas hölzerne Gesprächsführung der Serie war Vorlage für manche humoristische Aufarbeitung.

Später sorgte ein Sketch in der Comedy-Sendung „RTL Samstag Nacht“ dafür, dass der Satz „Harry, hol schon mal den Wagen“ zum geflügelten Ausspruch wurde. In der Serie fiel er so nie. Harry weiß als guter Assistent vermutlich auch so, wann was gebraucht wird. Verbinden wird man den Satz allerdings immer mit Fritz Wepper, der heute achtzig Jahre alt wird.