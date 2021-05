„Friends“-Revival : Gute Freunde kann niemand trennen

Mit Klassentreffen ist es so eine Sache – von manchen wünscht man sich, dass sie einem erspart geblieben wären. Als im vergangenen Februar ein Wiedersehen mit den „Friends“ aus der gleichnamigen NBC-Serie angekündigt wurde, angeblich mit einer Gage von 2,5 Millionen Dollar für jeden der sechs Hauptdarsteller, stand ebendies zu befürchten.

Doch keine Angst, das heiß erwartete Special „Friends: The Reunion“ zollt mit einer charmanten Mischung aus Dokumentation, Fan-Tribut, Gala und Plauderrunde einer der erfolgreichsten Comedy-Serien aller Zeiten würdig Tribut.

Ganze siebenundzwanzig Jahre ist es her, dass die Show um sechs Freunde aus New York auf NBC debütierte. Ross (David Schwimmer) und Rachel (Jennifer Aniston), die beste Freundin seiner jüngeren, ehrgeizigen Schwester Monica (Courtney Cox), loteten darin über zehn Staffeln ihre gegenseitige Anziehung aus; der liebenswerte Frauenheld Joey (Matt LeBlanc) und der sarkastische Chandler (Matthew Perry) spielten sich als ewige Kindsköpfe den Ball zu; und die unbeholfene Phoebe (Lisa Kudrow), gesegnet mit einem etwas eigenwilligen musikalischen Talent, rückte der Bande mit ihrer ungeschminkten Art hin und wieder den Kopf gerade. 236 Episoden, verpackt in zehn Staffeln, gingen über den Sender, die Serie lief in 220 Ländern auf der ganzen Welt – und wurde, wie der Talkmaster James Corden aufzählt, der durch die „Reunion“ führt, bislang mehr als 100 Milliarden Mal auf unterschiedlichen Plattformen angesehen.

Inzwischen fast sämtlich Superstars

Corden versammelt die Darsteller der sechs Freunde siebzehn Jahre nach dem Schluss der Show auf der berühmten Couch aus dem Café „Central Perk“, um mit ihnen die Vergangenheit Revue passieren zu lassen. Die Plauderei ist nur ein Element des Specials. Es wechselt sich mit einem anderen ab, in dem man die Schauspieler, die damals kein Mensch kannte und die inzwischen fast sämtlich Superstars sind, untereinander in der Vergangenheit schwelgen. Einer nach dem anderen betritt das wieder aufgebaute Set; gerührt tauchen sie noch einmal in eine Welt ein, die zehn Jahre lang ihr berufliches Zuhause war. Geboten wird eine Art Doku-Unterhaltung auf Metaebene: An ihrem einstigen Arbeitsplatz schaut man sechs Stars dabei zu, wie sie sich ihre berufliche Jugend noch einmal vor Augen rufen und sich daran erinnern, wie sie enge Freunde wurden, während sie die „Friends“ spielten.

„Friends“ machte Mode – die Frisuren von Aniston und Cox wurden Trendsetter – und schuf Popkulturikonen, mit einer denkbar harmlosen Prämisse: Sechs junge Leute „schlagen sich durchs Leben und suchen nach Liebe, in dieser Lebensphase, in der Freunde zur Familie werden.“ So formulierten es einst die Schöpfer der Show, Marta Kauffman und David Crane. Das Pfund, mit dem „Friends“ wucherte, war schlicht: Freundschaft. „Miese Jobs, kein Sex – das versteh einer“, titelte der „Rolling Stone“ im Mai 1995 über das Fernsehphänomen.

Auch das sieht man: Manche der sechs sind besser gealtert als andere, einige sind von Hollywoods Zwang zur ewigen Jugend gezeichnet, Matthew Perry musste sich gegen argwöhnische Beobachtungen seiner bisweilen schleppenden Artikulation mit Hinweisen auf eine Zahnbehandlung verteidigen. Aber das Special besticht durch Witz und Wärme, die trotz des Formates authentisch wirken und die enorme Anziehungskraft der Serie greifbar machen. Es gibt Blicke hinter die Kulissen samt den unverzichtbaren Aufnahmen von Ausrutschern beim Dreh, die das große komödiantische Talent der Darsteller unterstreichen. Es gibt bewegende Bekundungen von Fans aus aller Welt, Lobpreisungen von anderen Promis und clevere Nachstellungen legendärer Szenen – manche als Lesungen, andere als szenische Einlagen, und ein Höhepunkt ist Lisa Kudrows „Smelly Cat“-Duett mit Lady Gaga.

„The Reunion“ ist eine tränenreiche Nostalgie-Tour, aber sie macht Spaß und wirkt durchaus angemessen. Nein, sagt Lisa Kudrow auf die unvermeidliche Frage von Corden, sie könne sich keine Neuauflage der Serie vorstellen. Und Courtney Cox fügt beinahe warnend hinzu: „Wir machen das nicht in fünfzehn Jahren noch mal.“ Wir wollen hoffen, dass es bei diesem gelungenen Happy End für die „Friends“ bleibt.

Friends: The Reunion ist seit Donnerstag an auf Sky Ticket und Sky Q abrufbar, am Samstag, 29. Mai, läuft es um 20.15 Uhr bei Sky One.