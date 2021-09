TV-Kritik: Maischberger : Merz argumentiert sich zur Sozialpolitik ins Abseits

Mit Gestik: Friedrich Merz (links) und Hubertus Heil zu Gast bei Sandra Maischberger Bild: WDR/Melanie Grande

In einem Streitgespräch zwischen Friedrich Merz und Hubertus Heil wurde noch einmal deutlich, warum die Union in diesem Wahlkampf in solche Turbulenzen geraten ist: Sie kann nicht mehr vermitteln, wie sie das Land regieren will.