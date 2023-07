Holger Friedrich will eine Grundsatzdebatte führen. Die sei geboten, meint der Verleger der „Berliner Zeitung“. Worüber? Über den „Umstand, dass Journalisten mit der weitgehenden Inter­pre­tation ihrer professionellen Privilegien in einen Konflikt mit den sich konsequent weiterentwickelnden Standards im Geschäftsverkehr und in der Zivilgesellschaft geraten sind“. Alles klar? Mitnichten, im Gegenteil, alles unklar. Eine Grundsatzdiskussion über die ethischen Standards des Journalismus? Man sehe, schreibt der Verleger Friedrich in seiner eigenen Zeitung, „auch in diesem Fall das Ergebnis einer seit langer Zeit verschleppten Diskussion über ethische und professionelle Standards im Journalismus, deren Symptome regelmäßig beklagt, deren Ursachen jedoch weitgehend ignoriert werden“.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Wird immer besser, oder? Aber kommen wir zum Kern – zu dem Umstand, dass der Verleger Friedrich einen Informanten verraten hat, nämlich den früheren „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt. Friedrich hat gegen einen Grundsatz der Presse verstoßen, der sich aus dem Grundgesetz, Artikel 5 ableiten lässt. Gravierender geht es nicht.