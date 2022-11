Maria Ressa im Gespräch : „Wir müssen wieder Bürger werden“

Die philippinisch-amerikanische Journalistin Maria Ressa wuchs in den USA auf und kehrte 1987 nach dem Studium in ihre philippinische Heimat zurück. Zwei Jahrzehnte lang arbeitete sie als Fernsehjournalistin für CNN und den philippinischen Sender ABS-CBN, 2011 gründete sie die Nachrichten-Website „Rappler“. Aufgrund ihrer kritischen Berichterstattung über die brutalen Methoden und Desinformationskampagnen des philippinischen Präsidenten Ro­drigo Duterte wurde Ressa mehrfach verhaftet. Noch immer droht ihr eine langjährige Gefängnisstrafe wegen „Verleumdung“, im Moment ist sie auf Kaution frei. Im vergangenen Jahr gewann sie den Friedensnobelpreis. Nächste Woche erscheint ihr Buch „How to Stand Up to a Dictator“ auf Deutsch. Wir sprachen mit ihr per Video in Boston.

Im Jahr 2011, dem Jahr, in dem Sie „Rappler“ gründeten, hielten Sie eine Rede über das vielversprechende Potential sozialer Medien für den gesellschaftlichen Wandel. Heute schämen Sie sich für Ihre Begeisterung, schreiben Sie in Ihrem Buch. Was hat Ihren Optimismus zerstört?