Politskandal in Frankreich : Reporter manipuliert, Terroristen geschützt?

Im Juni verlor Jean-Christophe La­garde seinen Sitz im französischen Parlament, jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Lagarde ist Präsident der Zentrumspartei UDI, die zu Macrons Koalition gehört. Bis zu seiner Wahl in die Nationalversammlung 2017 am­tierte er als Bürgermeister von Drancy in der nördlichen Banlieue von Paris, dem Département Saint-Denis. Im Rathaus hat ihn seine Frau abgelöst.

Die Wahl ins Parlament verlor Lagarde gegen Raquel Garrido. Sie vertritt das links-grüne Bündnis „Nupes“. Auch ihr Mann Alexis Corbière sitzt in der Nationalversammlung. Kaum war die Wahl vorbei, brachte das Magazin „Le Point“ einen Artikel, der die beiden linken Ikonen beschuldigte, eine illegale Einwandererin als Putzfrau zu beschäftigen – natürlich ohne Steuerkarte. Die Frau existiert, aber sie hat mit der Geschichte nichts zu tun. Alle Vorwürfe erwiesen sich als haltlos. „Le Point“ löschte den Artikel und entließ seinen Reporter Aziz Zemouri (F.A.Z. vom 7. Juli).

Eine unsichtbare Zeugin

Seither hagelte es Klagen von allen Seiten. Der Reporter Zemouri hat Lagarde und Noam Anouar verklagt. Anouar war Agent des innenpolitischen Geheimdienstes Renseignement Généraux. Aus disziplinarischen Gründen wurde er entlassen – und von Lagarde angestellt. Anouar erzählte dem Journalisten Zemouri die – erfundene – Geschichte. Dabei wurden der Pass und die Identität der nichtsahnenden Frau benutzt. Auf Whatsapp konnte sich Zemouri mit ihr unterhalten. Nachrichten, in denen sie von der Ausbeutung durch ihre Arbeitgeber berichtete, waren voller Fehler. Zu Gesicht bekam der Reporter seine Zeugin nie – sie habe Angst, des Landes verwiesen zu werden. Sie machte ihm ein paar Angaben, die er überprüfen konnte. Die Adresse schien zu stimmen. Der Reporter fand ihre vermeintliche Wohnung, auf dem Briefkasten stand ihr Namen. Aber sie hatte dort nie gewohnt. Über ein Apartment in diesem Haus verfügte indes Rudy Succar. Er war Fahrer von Lagarde. Das sei „reiner Zufall“, sagte Succar der Polizei. Auch er kam in Untersuchungshaft. Die Indizien verweisen auf Lagarde als Auftraggeber der Fake-Geschichte mit Anouar und Succar als seinen Helfern. Lagarde hat ein Motiv: Raquel Garridos Rücktritt zu erzwingen, in der verzweifelten Hoffnung, dass er bei Neuwahlen den Parlamentssitz zurückerobert.

„Libération“ begab sich nun „auf die Spur des Fahrers“ Succar und förderte eine noch beängstigendere Dimension der Geschichte zutage. Ein TV-Journalist erzählt, Succar habe ihn bei Recherchen über Lagarde eingeschüchtert und observiert. Als der Journalist sich mit der Anwältin Brigitte Kadri traf, habe diese einen Anruf bekommen. Sie hatte den Politiker Lagarde darüber informiert, dass mehrere ihrer Klienten in das Attentat auf „Charlie Hebdo“ und die Anschläge vom 13. November 2015 verwickelt sein könnten. Sie bat ihn, dies an die Zuständigen zu geben, und beantragte Polizeischutz. Man werde sich kümmern und sie beschützen, sagte ihr der Anrufer. Er nannte sich „Steve“ und berief sich auf „unseren gemeinsamen Freund“ Lagarde. Im Interesse ihrer Sicherheit solle sie dem Reporter aber nichts sagen. Was geschah? Kadris Klienten wurden nie behelligt. Sie fragte nach und wurde hingehalten: Abklärungen fehlten. Kadri fürchtete um ihr Leben. Sie verließ Saint-Denis und hängte ihren Beruf an den Nagel. Kürzlich wurde ihr klar, wer „Steve“ war: Rudy Succar. Succar und Lagarde sind in Haft. Gegen Lagarde besteht nun der Verdacht, dass er nicht nur einen Journalisten manipuliert, sondern auch mit Terroristen paktiert hat.