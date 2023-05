Aktualisiert am

Im Krieg in der Ukraine ist ein weiterer Journalist getötet worden. Der Franzose Arman Soldin berichtete als Videoreporter für die Nachrichtenagentur AFP.

Der französische Journalist Arman Soldin im November 2022 in der Ukraine. Bild: AFP

In der Ukraine ist ein französischer Journalist getötet worden. Der 32 Jahre alte Arman Soldin arbeitete als Videoreporter für die Nachrichtenagentur Agence France Press (AFP), er berichtete seit Beginn des Krieges aus der Ukraine. Am Dienstagnachmittag befand er sich mit vier weiteren Kollegen und ukrainischen Soldaten in Tschassiw Jar, nahe der Stadt Bachmut, als die Gruppe unter Beschuss geriet. Soldin starb, seine Kollegen blieben unverletzt.

Soldin hatte seit 2015 für die Nachrichtenagentur gearbeitet, erst als Trainee von Rom, später als ausgebildeter Journalist von London aus, wo er den Brexit begleitete. Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, sei Soldin einer der ersten gewesen, die sich gemeldet hätten, um von dort zu berichten, schreibt die Agentur AFP in ihrem ausführlichen Nachruf.

Der französische Journalist hatte bosnische Wurzeln und war im Alter von zwölf Monaten während des Bosnienkriegs aus Sarajevo in Sicherheit gebracht worden. Er kam nach Frankreich und wuchs dort auf. In einem Interview mit seinem Arbeitgeber im vergangenen Jahr, schrieb AFP, habe Soldin gesagt: „Geschichten über Geflüchtete berühren mich.“

Seit September 2022 lebte Soldin dauerhaft in der Ukraine und koordinierte von dort aus die Arbeit der Videojournalisten der Agentur. Er selbst machte viele seiner Aufnahmen mit dem iPhone. Er wolle die Menschen, die er filmte, nicht verschüchtern, sagte er.

„Die gesamte Agentur ist am Boden zerstört über den Verlust von Arman. Sein Tod ist eine schreckliche Erinnerung an die Risiken und Gefahren, denen Journalisten täglich bei der Berichterstattung über den Konflikt in der Ukraine ausgesetzt sind“, sagte Fabrice Fries, der Geschäftsführer von AFP.

Der französische Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter über Soldin: „Seit den ersten Stunden des Konflikts war er an der Front, um Tatsachen zu ermitteln. Um uns zu informieren.“ Die Organisation Reporter ohne Grenzen schrieb, man sei bestürzt über den Tod Soldins. Er sei der zehnte Medienschaffende, der seit Beginn des Krieges in der Ukraine ums Leben gekommen sei.