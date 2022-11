Eklat in Frankreichs TV : „Dreck“, „Clown“, „Flasche“, „Trottel“

Dieses Mal wird es ernst: Guillaume Blanchot, Leiter der französischen Me­dienaufsicht Arcom, hat den un­abhängigen, dem obersten Verwaltungsgericht an­gehörigen Gutachter angerufen. Ge­genstand seiner Untersuchung: Cyril Hanouna, Moderator der Sendung „Touche pas à mon poste“ (Finger weg von meiner Glotze, kurz TPMP), die allabendlich auf dem Privatsender C8 läuft und die mediale Aktualität mit einer no­torisch gut gelaunten Bande von Kolumnisten und Komikern kommentiert.

Der Anlass: Am 10. November hat Hanouna den Abgeordneten Louis Boyard vor laufender Kamera aufs Übelste beschimpft und beleidigt. Boyard flogen so schöne Ausdrücke wie „Dreck“, „Clown“, „Flasche“, „Trottel“ um die Ohren – was nicht recht zur Würde eines Volksvertreters passt. Auslöser des Wutausbruchs war Boyards Kritik am Geschäftsgebaren von Vincent Bolloré in Afrika – Bolloré ist Eigentümer des Firmen- und Medienimperiums, zu dem C8 gehört. Für Hanouna ist er „seit 20 Jahren ein Freund“; vor allem zahlt Bolloré ihm 35 Millionen Eu­ro im Jahr.

Die Schimpfkaskade hat Folgen. Ha­nouna hat sich erklärt, ohne sich zu entschuldigen: „Man geht nicht zu jemandem, um ihm auf den Teppich zu scheißen.“ Boyard, Mitglied der linkspopulis­tischen La France insoumise (LFI), und Hanouna verklagen einander, Boyard we­gen der Schimpftirade, Hanouna wegen Verleumdung. Damit gemeint ist, dass Boyard sich gewehrt und jüngste TPMP-Fehltritte benannt hat, vornweg die Sendung vom 19. Oktober. Hanouna hatte die Vortagessendung zelebriert – erstmals mehr als zwei Millionen Zuschauer – und verschwiegen, welchem Thema die Traumquote geschuldet war: der bestia­lischen Ermordung der zwölfjährigen Lola durch eine Obdachlose. Es ist nicht Hanounas erste Geschmacklosigkeit, aber doch ein Gipfel. Gesteigert hat das öffentliche Entsetzen, dass er das Recht der Angeklagten auf Prozess und Verteidigung infrage gestellt hat – Populismus pur.

Auf den allerersten Blick scheinen die Rollen also klar verteilt: Hanouna ist der dummdreiste Kapitalisten-Hofnarr, der Quote um jeden Preis beschafft, Boyard der integre Ankläger. Das scheint umso naheliegender, als C8-Chef-Bolloré dafür bekannt ist, zum Aufstieg des rechtsex­tremen Éric Zemmour ein ordentliches Scherflein beigetragen zu haben; im Herbst 2021, so die Berechnung der Me­dienwissenschaftlerin Claire Sécail, hat Zemmour auf TPMP so viel Sendezeit gehabt wie alle anderen Präsidentschaftskandidaten zusammen. Nicht um­sonst fordert Clémentine Autain, ebenfalls LFI-Abgeordnete, die Medienmacht zu begrenzen; am 24. November wird soll ein entsprechender Gesetzesvorschlag ein­gebracht werden.

Boyard ist selbst mit dem Sender verbandelt

Tatsächlich sind die Dinge weniger eindeutig: Boyard selbst ist mit TPMP verbandelt, 2021 war er Kolumnist der Sendung. Hanouna hat ihm den denkwürdigen Satz um die Ohren gehauen, dass er nicht in die Hand spucken solle, die ihn genährt habe. Auch andere Linkspopulisten haben eine Schwäche für den ach so populären Moderator. Raquel Garrido, die dem inneren LFI-Kreis angehört, war ebenfalls Kolumnistin einer Hanouna-Sendung; sie erklärt sich „solidarisch“ mit Boyard, meint aber, LFI-Abgeordnete sollten weiter in Hanounas Shows auftreten. Jean-Luc Mélenchon, der Gründer von Bewegung La France insoumise, hat Hanouna entschuldigt, er spreche die Dinge direkt an, wickele die Worte nicht „in Spitzen und Gift“ ein.

Man darf gespannt sein, wie der Gutachter urteilen wird; seine Anrufung klingt bürokratisch, ist aber eine Steigerung im Sanktionszyklus. TPMP wurde in der Vergangenheit abgemahnt und zu teils hohen Geldstrafen verurteilt. Wenn nun eine neue Instanz hinzugezogen wird, dann, weil das Fass überläuft. Wenn schon die behäbige Medienaufsicht das meint, dann ringt sich vielleicht auch LFI endlich zu einer konsequenten, würdigen Haltung durch – und hört auf, TV-Trash mit Volkswillen zu verwechseln.