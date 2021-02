Schnäppchen für Canal+ : Frankreichs Fußballrechte gibt’s im Winterschlussverkauf

Zuerst ging der Abosender Canal+ bei der Versteigerung der Fußball-Fernsehrechte in Frankreich fast leer aus. Jetzt bekommt er alles. Grund ist die Pleite der Firma, in welche die Liga große Hoffnungen setzte.

Das Debakel des französischen Fußballs mit seinen Fernsehübertragungsrechten ist nicht ausgestanden. Immerhin konnte für den Rest der laufenden Spielzeit eine Notlösung gefunden werden. Sie lässt viele Verlierer auf der Strecke und Canal+ als großen und ziemlich rachsüchtigen Sieger erscheinen: Der Bezahlsender übernimmt alles – zum Schnäppchenpreis, bis Ende der Saison. Der französische Fußball ist so viel wert wie vor zehn Jahren.

Zum Jahreswechsel hatte die Firma Téléfoot die Fernsehrechte „zurückgegeben“. Die französische Tochter des spanisch-chinesischen Vermarkters Mediapro war zahlungsunfähig. Die panikartig erfolgte Neuausschreibung blieb erfolglos: Canal+ hatte kein Angebot eingereicht und das Verfahren vor Gericht angefochten. Dem Bezahlsender waren nach dem Zuschlag an Téléfoot nur zwei indirekt als Lizenz erworbene Spiele pro Spieltag geblieben. Auch mit der Nichtbezahlung der für diese Spiele fälligen Rate von rund sechzig Millionen Euro hatten seine Verantwortlichen gepokert.

In der Not entschloss sich die Liga, die Begegnungen an diesem Wochenende wie bisher von Téléfoot übertragen zu lassen und den „Clásico“ zwischen Olympique Marseille und Paris SG zusätzlich an den Meistbietenden zu verkaufen. Es gab mehrere Kandidaten – den Zuschlag bekam Canal+ für drei Millionen Euro. Donnerstagabend wurde schließlich bekannt, dass der Sender bis zum Ende der Saison alle Spiele der ersten und zweiten Liga übernommen habe. Möglicherweise verkauft er sie weiter. In den kommenden Tagen wird er der Liga zweihundert Millionen Euro überweisen. Damit sollen Klubs wie Angers vor dem Bankrott gerettet werden. Für die kommende Spielzeit werden die Rechte neu ausgeschrieben.

„Das Ende der Illusion“ kommentiert Vincent Duluc das Debakel in „L’Equipe“: „Die Liga hat ihren letzten Kredit verspielt.“ Er bedauert das Schicksal der „großartigen Redaktion“ von Téléfoot. Auch deren Abonnenten schauen buchstäblich in die Röhre: Für sie bleibt der Bildschirm ab sofort schwarz. Das war die Bedingung von Canal+. Der Deal, schreibt Duluc, wurde zwischen „Menschen ohne Ehre und Moral“ (Canal+) und „Zynikern“ (den Klubpräsidenten) geschlossen.