Vorwurf gegen Enthüllungsblatt : Lebensgefährtin zum Schein beschäftigt?

„Le Canard enchaîné“ ist eine Institution der französischen Presselandschaft: Jeden Mittwoch erscheint die Zeitschrift im Zeitungsformat, acht Blatt, in einer frechen Mischung aus Enthüllung und Satire, aus Text und Zeichnung. So altmodisch die Form, so provokant die Sprache, denn schon der Name „Die angekettete Ente“ verrät die Lust am Wortspiel (eine „Ente“ ist umgangssprachlich eine Zeitung, die Kette meinte im Gründungsjahr 1915 die Zensur). Allgemein erwischt man gern Politiker, Verwaltung, Unternehmen, wenn sie sich die Finger schmutzig machen.

Jetzt aber schwimmt der Vogel nicht mehr so lustig: Man hat ihn wegen Scheinbeschäftigung verklagt, und zwar jene von Edith V., Lebensgefährtin des Zeichners André Escaro. Der hat von 1949 bis 1996 für die Zeitschrift gearbeitet und galt als eine ihrer Säulen. Nach seiner Verrentung hat Escaro bis 2020 weiter für das Blatt gezeichnet: die Illus­trationen für die Rubrik „Der Ententümpel“ auf Seite zwei, wo politische Indiskretionen publik werden. Für die insgesamt 8000 Zeichnungen wurde der Ruheständler sehr gut entlohnt. Edith V. hingegen kannte kaum jemand persönlich. Dabei hat sich ihre „Beschäftigung“ über 24 Jahre erstreckt, und die Summe, um die es geht, ist beträchtlich: angeblich insgesamt rund drei Millionen Euro.