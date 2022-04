Studie aus Frankreich : Wie aus Impfskeptikern Putin-Sympathisanten wurden

Die ukrainische Regierung eine von Neonazis infil­trierte Junta? Jeder dritte Franzose glaubt einer neuen Studie zufolge an Verschwörungstheorien. Was das für die Stichwahl bedeutet.

Am anfälligsten für Putins Propaganda sind die Wähler der Politiker, die ihn systematisch verharmlosten: an erster Stelle die Anhänger des intellektuell beschlagenen Extremisten Éric Zemmour Bild: Reuters

Jeder zehnte Franzose ist der Überzeugung, dass es sich bei der ukrainischen Regierung um eine von Neonazis infil­trierte Junta handelt. 28 Prozent der Bevölkerung glauben, dass Putins „militärische Operation“ von den russischsprachigen Ukrainern begrüßt wird. Obwohl jedem ersichtlich sein müsste, dass die Panzer nicht mit Blumen als Befreier empfangen werden.

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton.

Nach der Ansicht von dreißig Prozent der Franzosen hat der Westen die Ukraine zum NATO- und EU-Beitritt angestachelt. Tatsächlich lehnten Deutschland und Frankreich die Annäherung ab, was der ukrainische Präsident Selenskyj Angela Merkel und Nicolas Sarkozy vorwarf, der nun zum Besuch von Butscha auffordert, um sich der Realität zu versichern.

Jeder zweite Franzose soll von der Richtigkeit zumindest einer der genannten Behauptungen überzeugt sein. Diesen Befund formuliert eine Studie des Pariser Instituts für Meinungsforschung IFOP. Zu seinen Direktoren gehört der namhafte Politologe Jérôme Fourquet, dessen Bestseller „L’archipel français“ als eine der akkuratesten Beschreibungen der französischen Gegenwart gilt. Geleitet wurde die Untersuchung „Désinformation, complotisme et populisme à l’heure de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine“ vom Filmemacher François Kraus, finanziert hat sie die in Amerika und Frankreich tätige, der Erziehung zum kritischen Denken gewidmete Reboot-Foundation.

Jeder Zehnte glaubt an Nanochips in Impfstoffen

Am anfälligsten für Putins Propaganda sind die Wähler der Politiker, die ihn systematisch verharmlosten: an erster Stelle die Sympathisanten der rhetorisch geschickten, belesenen und intellektuell beschlagenen Extremisten Éric Zemmour und Jean-Luc Mélenchon. Sie haben im Wahlkampf die Argumente der russischen Propaganda verbreitet. François Kraus betont die Bedeutung der Informationsquellen: Radiohörer sind immuner als die Zeitgenossen, die sich ausschließlich im Internet informieren. Am leichtesten sind die Menschen in den sozialen Netzwerken zu manipulieren.

Seit der Pandemie glaubt mehr als ein Drittel der Befragten an Verschwörungstheorien. Unter den Wählern von Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon sind es etwas mehr als fünfzig Prozent. „Die Fake News über Covid-19 zirkulieren weiter, obwohl sie von der Wissenschaft längst widerlegt wurden“, stellt Helen Lee Bouygues resigniert fest. Sie ist die Begründerin und Leiterin der Stiftung Reboot. Laut der Studie ist jeder Zehnte davon überzeugt, dass die Impfstoffe 5-G-Nanochips enthalten, die man ihnen zum Zweck der Überwachung einpflanzt. Die Befragten glauben, dass die Impfungen Zehntausende von Toten gefordert haben (19 Prozent) und eine Bedrohung für die Fruchtbarkeit der Frauen (16 Prozent) darstellen.

Die russische Propaganda gedeiht inmitten der Covid-Verschwörungen. Die Studie belegt diesen Befund mit Überschneidungen und beschreibt, wie Impfskeptiker zu Putin-Sympathisanten mutieren. Sie basiert auf der Auswertung von etwas mehr als 2000 in der ersten Märzhälfte im Internet ausgefüllten Fragebogen, die Demoskopen als repräsentativ erachten.

Gleichwohl tut man gut daran, auch ihnen gegenüber das „kritische Denken“ nicht aufzugeben. Nicht jede Lüge ist eine Verschwörungstheorie. Dass 31 Prozent der Franzosen das Verbot von RT und Sputnik ablehnen, beweist noch nicht, dass sie ihrer Propaganda Glauben schenken. Zemmour und Mélenchon, deren Anhänger das Verbot am heftigsten kritisieren, haben die Mär von den Provokationen der NATO nicht von RT France übernommen.

Der Schock, den die Studie auslöst, wird durch die Einwände gegen sie allerdings kaum gemindert. Sie zeichnet das Bild einer Gesellschaft aus der Zeit vor Descartes und der Aufklärung. Ihre Mitglieder entziehen sich der Vernunft, sie leben in einer Welt des Aberglaubens. Sechzig Prozent glauben an Hexerei und/oder Hellseherei. Jeder Dritte fürchtet den bösen Blick. Die Autoren der Studie stellen fest, dass die Resultate die Ergebnisse früherer Erhebungen bestätigen. Unter den Abergläubischen finden sich dreimal so viele Verschwörungstheoretiker wie unter den übrigen Befragten.