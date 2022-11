TV-Kritik: Hart aber fair : Weltmeister in Doppelmoral

Tun wir mal so, als wüssten wir nichts über Qatar, seine Flächenausdehnung („kleiner als Schleswig-Holstein“), seine Durchschnittstemperaturen, seine unfassbar reiche Führungsclique, den fürchterlichen Umgang mit Menschenrechten und die für uns doch eher befremdliche Tatsache, dass Schwule dort so ungern gesehen sind wie westliche Party-Accessoires, also Drogen und Alkohol. Tun wir mal so.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. Folgen Ich folge

Und dann stellen wir uns vor, ein solches Land, mit so objektiv miesen Voraussetzungen für ein internationales Sportturnier, bekäme eine Fußball-Weltmeisterschaft in den Schoß geworfen, die es sich mit Bestechungsgeldern in vielfacher Millionenhöhe hart erarbeitet hat, und dann – ja, dann passiert eigentlich etwas, was sich ein kühner Komödienregisseur nicht schöner ausdenken könnte: Der Westen nämlich kommt wirklich zu Besuch in Qatar, um den Wüstensöhnen (so werden sie nicht öffentlich genannt, aber man denkt den Begriff mit) mal gehörig auf die Finger zu klopfen, moralisch jetzt, nicht nur einmal, sondern viele Male und immer wieder, in einem gewaltigen medialen Crescendo mit Kurs auf den 20. November, wenn die Sache endlich angepfiffen wird.

So geht das aber nicht mit den Menschenrechten!, sagt der Westen. Und der Mindestlohn von 2,55 Euro, den diese armen Menschen aus Indien, Nepal, Pakistan und den Philippinen bei euch verdienen, ist echt ein Skandal. Und überhaupt, fährt der Westen fort, die Lebensbedingungen der Wanderarbeiter! Und weil es der Westen ist, der so spricht, sagt er auch noch „Wanderarbeiter*innen“, weil man das im Westen heute so macht, man schließt alle ein, besonders jene, die man früher systematisch ausgeschlossen hat, und am liebsten hätte man, dass die in Qatar sich mal ein Beispiel nähmen an unserer einschließenden oder inkludierenden Sprechweise, die doch, wenn man es recht bedenkt, den Westen von allen anderen Ländern da draußen unterscheidet und uns, nun ja, eben auch diese gewisse moralische Überlegenheit gibt.

Klimatisierte Strafraumszenen

Währenddessen verstehen die Männer aus Qatar (es sind in der Tat nur Männer, die hier etwas zu sagen haben) überhaupt nicht, was der Westen von ihnen will. Es wäre, ganz im Ernst, wirklich ein attraktiver Komödienstoff: „The Clash of Civilizations“ mit Kamelen, Sandstürmen, klimatisierten Strafraumszenen und einer visuellen Anmutung irgendwo zwischen „Lawrence von Arabien“ und „House of Cards“. Am Montagabend um 21 Uhr wurde daraus aber, leider, nur die letzte von Frank Plasberg moderierte Folge von „Hart aber fair“.

Natürlich kann man eine Talkshow auch als Nachhilfestunde konzipieren. Aber es ist nie gut für so ein Format, wenn alle darin irgendwie recht haben, und diesmal hatten wirklich ausnahmslos alle irgendwie recht. Der SPD-Politiker und Sportfunktionär Willi Lemke hatte recht, als er sagte, diese Sendung sei nun der Abschluss des großen Bashings gegen Qatar. „Ab morgen werden wir Fußball schauen“, denn in so einer schweren Zeit (er meinte den Krieg und so) „brauche ich – und viele andere Menschen auch – etwas Positives“. Wobei man hinzufügen könnte, dass die Ukraine davon wahrscheinlich etwas mehr braucht als Willi Lemke.

DFB-Mediendirektor Steffen Simon hatte recht mit seiner Forderung, „dass wir den Maßstäben, die wir jetzt an Qatar anlegen, auch selbstgerecht werden“, denn: „Qatar hat das System nicht erfunden, mit dessen Hilfe es die WM bekommen hat.“ Tugba Tekkal, die Ex-Fußballerin und Menschenrechtsaktivistin, hatte sowieso recht. Sie will die WM in Qatar nämlich dazu nutzen, auf Missstände aufmerksam zu machen und „weiter laut zu sein“, und dass bei ihr während der WM der Fernseher aus bleibt, versteht sich von selbst. „Ich bin Fußballerin durch und durch, aber ich bin auch ehrlich“, sagte Tekkal. „Ich kann nicht jeden Tag für die Menschenrechte auf die Straße gehen und dann in Qatar wegschauen.“ Recht hat sie.