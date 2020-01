Moderator erkrankt : Frank Plasberg fällt lange aus

Frank Plasberg muss sich in seiner Talkshow „Hart aber fair“ in den kommenden Wochen vertreten lassen. An seiner Stelle führt Susan Link durch die Sendung. Plasberg leide an einem temporären Ausfall des rechten Gleichgewichtsorgans, teilte die ARD am Dienstag mit. Das Ohr sei durch ein lange zurückliegendes Knalltrauma vorgeschädigt, die Ärzte hätten dem Moderator Ruhe verordnet.

Die Talkshow „Hart aber fair“ gibt es seit dem Jahr 2001. Die vom WDR zunächst für seine drittes und seit langem für das erste Programm produzierte Sendung moderiert Frank Plasberg seit ihrem Beginn. Susan Link ist den Zuschauern als Moderatorin des ARD-„Morgenmagazins“ und der Sendung „Kölner Treff“ bekannt.