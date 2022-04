Frank Elstner zum Achtzigsten : Er ist an den Menschen interessiert

Große Lust hatte Frank Elstner nicht, als ein Freund ihm vorschlug, gemeinsam zu einem Hunderennen in Walthamstow nordöstlich von London zu fahren, doch er ließ sich überreden. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt stünden schließlich auch noch am nächsten Tag. Das war 1980, und Elstner setzte im siebten Rennen auf den kleinsten Hund, einen Außenseiter, weil er selbst einst einer gewesen ist. Der Hund gewann, und Elstner war um 25 000 Mark reicher.

Gut möglich, dass Elstner ohne dieses Erlebnis niemals die Talkshow „Wetten, dass..?“, jenes TV-Großereignis, das früher Millionen von Menschen am Samstagabend vor dem Fernsehapparat versammelt hat, erfunden hätte. Denn eines Nachts, er lag in seinem Bett in Luxemburg und konnte nicht einschlafen, fragte er sich: Wieso wird im deutschen Fernsehen eigentlich nicht gewettet?

Frank Elstner war damals 38 Jahre alt, er hatte bereits Karriere als Moderator bei Radio Luxemburg gemacht, wo er die sonntägliche „Hitparade“ genauso moderierte wie „Die großen 8“ und die „Luxemburger Funkkantine“. Aus dieser Zeit stammt auch seine Umbenennung von Tim in Frank, weil es, als er anfing, bereits einen Sprecher namens Tom im Sender gab. Die Verantwortlichen fürchteten, es könnte bei zwei derart ähnlichen Namen zu Verwechslungen kommen. Dass Elstner unverwechselbar ist, konnten sie damals noch nicht wissen.

Die Arbeit ist sein Leben

Im Fernsehen moderierte er neben „Wetten dass..?“ unter anderem „Spiel ohne Grenzen“, „Die Montagsmaler“ und „Verstehen Sie Spaß?“. Die vielen von ihm erfundenen Formate zu nennen würde den Rahmen sprengen. Frank Elstner ist jedenfalls einer, der unermüdlich kreativ gearbeitet hat und weiter arbeitet, weil diese Arbeit sein Leben ist.

Frank Elstner wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, er war ein schüchternes Kind mit einem verkümmerten Auge. Seine Baden-Badener Mitschüler hänselten ihn, nannten ihn Einäugigen und verschmierten sein rechtes Brillenglas mit Tinte. In einem Interview hat Elstner einmal gesagt, dass er damals um keinen Preis habe auffallen wollen. Er sei schon froh gewesen, wenn man ihn in Ruhe ließ. Als Kindersprecher im Studio des Südwestfunks legte er seine Scham ab, blühte auf, wuchs vor dem Mikrofon über sich hinaus. Er, der sonst Zielscheibe von Bösartigkeiten war, zog die Zuhörer mit seiner Stimme und seinem Talent in den Bann.

„Wochenlang nicht schlafen und mit Pickeln aufwachen“

Frank Elstner hat von Anfang an Verlässlichkeit ausgestrahlt. Er ist ein unermüdlicher, kreativer Arbeiter, der sich auf jede Sendung maximal vorbereitet hat, anstatt darauf zu vertrauen, durch schrille Kleidung und Gerede genügend unterhaltsam zu sein. In einem Interview mit dieser Zeitung sagte er: „Eine Samstagabend-Sendung heißt, wochenlang nicht schlafen zu können und mit Pickeln aufzuwachen.“ Elstners prominente und nicht prominente Gäste wirkten stets, als fühlten sie sich bei ihm außerordentlich wohl, was nichts damit zu tun hatte, dass er sich angebiedert hätte: Ganz gleich, ob er bei „Wetten, dass..?“ mit Niki Lauda plauderte oder in seiner SWR-Talkshow „Menschen der Woche“ einen Katastrophenhelfer interviewte – Elstner begegnete seinen Gästen immer mit Respekt, ehrlichem Interesse. Das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, aber es ist keine. Niemals wäre Elstner wie andere sich in den Vordergrund spielende Weltenerklärer auf die Idee gekommen, für eine gute Pointe jemanden vorzuführen. Witze auf Kosten anderer waren nie seine Sache.

2019 sprach Frank Elstner in einem berührenden Interview in der Talkshow von Markus Lanz zum ersten Mal öffentlich über seine Parkinson-Erkrankung. Zwei Jahre später erschien das gemeinsam mit dem Neurologen Jens Volkmann verfasste Buch „Dann zitter ich halt – Leben trotz Parkinson“. Ein Buch, das Betroffenen Mut machen soll, denn darum ging und geht es ihm stets: anderen Menschen etwas zu geben.

Wer das Glück hat, ihn näher zu kennen, weiß, dass Frank Elstner tatsächlich Frank Elstner geblieben ist. Der Ruhm hat ihn nicht korrumpiert. Vielleicht ist das sein größter Erfolg. Heute, am 19. April, feiert der vielfach Talentierte seinen achtzigsten Geburtstag.