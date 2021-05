Arte-Doku „Because of my Body“

Arte-Doku „Because of my Body“ :

Arte-Doku „Because of my Body“ : Erfüllte Nähe erweitert den Lebensradius

Wie leitet man eine Person zur Erforschung ihres Körpers, zum Umgang mit Sexspielzeug an, ohne sie zu berühren? In „Because of my Body“ zeigt der Dokumentarfilmer Francesco Cannavà die Arbeit eines Sexualassistenten.

Because of my Body: Claudia und Marco amüsieren sich prächtig während ihrer Bodypainting-Sitzung. Bild: © B&B Film

Wenn die einundzwanzigjährige Claudia Muffi ihr Elternhaus verlässt, dann nur zum Schwimmen. Nicht im Meer, dessen Strand und Pier winterlich leer sind. Die junge Frau bewegt sich im Schutz des Hallenbeckens. Im Wasser zeigt die Kamera von Eugenio Cinti Luciani ihre Beine in sanfter Bewegung. Es ist das einzige Mal in diesem Film von Francesco Cannavà (Regie und Buch, Buchmitarbeit Andrea Paolo Massara), dass man Claudias Beine nackt sieht, ohne dass an ihnen etwas Praktisches verrichtet wird oder sie sie aufgestellt zum Verdecken ihrer Vulva einsetzt.

Im Schminkregal ihres Zimmers sitzen zwei Barbies mit Meerjungfrauenschwanz, die die Kamera streift. Unter Wasser wirken Claudias schmale, schräg von der schmalen Hüfte auf verdrehte Füße zulaufende Beine ebenso märchenhaft, aber weniger künstlich. Gleich darauf legt sich die junge Frau in der Umkleidekabine die Metallorthesen an. Mit Ungeduld überwacht ihre Mutter die Einführung des Katheters, beobachtet mit den Zuschauern, wie sich der Beutel mit Urin füllt. Man könnte meinen, das sei schwierig auszuhalten.

Wer filmische Intimität scheut, könnte freilich nicht nur mit der schamfreien Bildgestaltung von „Because of my body“ Schwierigkeiten haben. Sondern auch mit dem Thema an sich und der genau beobachteten, aber nicht voyeuristisch zugerichteten Darstellung der Begegnung von Claudia, die mit der Fehlbildung Spina bifida („offener Rücken“) geboren wurde, und ihres temporären Sexualassistenten Marco Purzo. Auf halber Strecke der Doku wird Claudia mutig genug, längere Strecken mit dem Auto auf unbekannter Strecke zu fahren. Erfüllte Nähe, so zeigen es die Bilder, erweitert den Lebensradius.

Mehr zum Thema 1/

„Because of my Body“ ist geradezu das Gegenteil der zahllosen, nach Redaktionswünschen durchformatierten Dokuerzeugnisse, die oft im Fernsehen zu sehen sind. In diesen muss nach zwei Minuten Themenabriss alles klar sein, alle Protagonisten sind einmal zu Wort gekommen, Kernaussagen angeteasert, das Ende vorweggenommen. Hier dagegen erschließt sich lange nicht, wohin die Reise geht. Der Film sieht aus wie aus der Materialfülle im Schnitt entstanden, nicht auf den Effekt gezielt ästhetisch geglättet wie beim Film „Lovemobil“, der zum jüngsten Skandalbeispiel gestellter Dokus geworden ist.

Es ist selbstverständlich nicht vollkommen auszuschließen, dass in „Because of my Body“ manche der intimsten Szenen zwischen Claudia und Marco nachgespielt sind, vielleicht, um die Protagonisten in ihrer sichtbaren Verletzlichkeit zu schützen, aber es ist stark unwahrscheinlich. Der Verlauf einzelner Begegnungen, beider Gespräche, ihre praktischen Sexualitätsübungen, bei denen Marco sichtlich um Einhaltung des professionellen Ablaufs bemüht ist, sehen tastend aus und nehmen Wendungen, die stringente Durcherzählung gelegentlich hart abschneiden.

Der Wunsch nach körperlicher Nähe

„Because of my Body“ beginnt auf mehreren Darstellungsebenen und bleibt kommentarlos. Eine kleine Gruppe Erwachsener meditiert. In Rollenspielen üben sie, mit erotischen Wünschen ihrer Klienten umzugehen. Was ist (in Italien) juristisch erlaubt, wo beginnt (verbotene) Prostitution? Wie leitet man die Person zur Erforschung ihres Körpers, zum Umgang mit Sexspielzeug an, ohne sie zu berühren? In Supervisionssitzungen wird jeder sexuelle Assistenzvorgang, jedes offene Klientengespräch reflektiert. Man sieht immer wieder Claudia, ihren Alltag in einem Dorf in den Abruzzen, sie erzählt von ihrem Wunsch nach körperlicher Nähe. Von Youporn kennt sie Penisvarianten, aber erst mit Marco, der ihr einen Handspiegel schenkt und hält, erforscht sie die Details ihrer eigenen Anatomie, die sie erst hässlich findet und dann schön. In einer Bodypainting-Sitzung möchte sie auch Marcos privatere Teile bemalen. Der Pinsel mit roter Farbe ersetzt die forschende Hand. Die Kamera ist in solchen Nacktszenen dabei, mit Abstand, hält sich auf Distanz und hält beider Geschlecht verborgen. Die detaillierten Gespräche der Nähe gibt es ohne Verdecktes.

Dass Claudia sich verliebt, führt zum Abbruch durch den Supervisor. Auch jetzt bleibt die Produktion dabei und der jungen Frau als Selbstermächtigender verpflichtet. Zum Ende beweint Claudia ihre Erfahrung, während Marco sich mit professioneller Miene auf neue Verpflichtung hin ordnet. Zu den menschlichen Bedürfnissen gehört Sexualität fast so wie Essen, Trinken und Schlafen. In „Because of my Body“ sieht man diese Einsicht szenisch übertragen. Auch wenn es inzwischen häufiger Reportagen zum Thema Sexualassistenz gibt und vor einiger Zeit die Doku „Nobody is perfect“ (zur Schönheit von Menschen mit Conterganeinschränkungen) Furore machte – radikaler als in „Because of my Body“ war der Zusammenhang von Körperlichkeit, Sexualität, Intimität und Menschenwürde im dokumentarischen Format noch nicht zu sehen.

Because of my Body, 23.25 Uhr, auf Arte.