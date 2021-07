Annalena Baerbocks Wahlkampf : Es war einmal eine Strategie

Was bedeuten die Plagiate im Buch von Annalena Baerbock für die Grünen: Kardinalfehler oder Lappalie? Ist der Wahlkampf eine „Schlammschlacht“? Fragen an den Kommunikationsberater Hasso Mansfeld.

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat ein Problem. Sie hat ihren Lebenslauf geschönt und Sonderzahlungen ihrer Partei anzugeben „vergessen“. Sie hat ein Buch geschrieben, dessen Darlegungen zu einem bedeutenden Teil nicht von ihr selbst stammen. Wie kommt sie da, aus der Sicht eines Kommunikationsberaters, heraus?

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Unsere Gesellschaft ist doch immer auf Verzeihung ausgerichtet. Selbst der schlimmste Verbrecher wird nicht bestraft, ohne seine Resozialisierung aus dem Blick zu verlieren. Schuld und Sühne, der notwendige Ausgleich, um einen verursachten Streit beizulegen oder den Schaden zu beheben, ist ein klassisches Motiv der Literatur. Dazu gibt es ein festes Prozedere, wie in der Kirche: Beichte, Reue, Buße. Die Absolution wird dann mit nach der öffentlichen Bitte um Entschuldigung kollektiv erteilt. Operativ heißt das im Falle Baerbock, dass sie und ihr Team sich intensiv prüfen, an welcher Stelle man die Fehler gemacht hat, worin die Ursache liegt und welche Schlüsse man daraus zieht. Der Sokratesschüler Anthistenes riet dazu, seine Feinde zu achten und ihnen dafür zu danken, dass sie die Fehler, die man begehe, noch vor einem selbst erkennen würden. Die Grünen sollten seine Worte beherzigen und an der Aufklärung mitarbeiten. Und wenn man seine Fehler zugibt, dann sollte das nicht in einem Beitrag erfolgen, der hinter einer Paywall versteckt liegt, wie in der Süddeutschen Zeitung.