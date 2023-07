Aktualisiert am

Der amerikanische Sender Fox News hat sich bereit erklärt, einer ehemaligen Produzentin des Senders 12 Millionen Dollar zu zahlen, um außergerichtlichen Klagen beizulegen, in denen sie behauptet, sie sei während ihrer Zeit beim Sender sexistisches Verhalten ausgesetzt gewesen und gezwungen worden, eine irreführende Aussage zu dem Wahlmaschinenhersteller Dominion Voting Systems Inc. zu treffen.

Fox News habe auf diese Weise die beiden Klagen von Abby Grossberg Fälle beigelegt, teilten ihre Anwälte am Freitag in einer Erklärung mit. Grossberg, die als Produzentin für Maria Bartiromos Wirtschaftsshow am Sonntagmorgen arbeitete, behauptete, sie sei nicht zur ausführenden Produzentin befördert worden, weil sie eine Frau sei. Sie behauptete auch, dass Fox-Führungskräfte die Show von Bartiromo unterbesetzt ließen und versuchten, die Schuld für die Dominion-Klage auf die Show zu schieben, weil Bartiromo im November 2020 ein Interview mit der Trump-Unterstützerin Sydney Powell geführt hatte, die eine Reihe wilder, unbegründeter Behauptungen über Dominions Wahlsysteme verbreitete und wie diese manipuliert worden seien, um die Wahl zugunsten von Joe Biden zu beeinflussen.

„Obwohl ich zu meinen öffentlich eingereichten Ansprüchen und Vorwürfen stehe, bin ich angesichts der heutigen Einigung über 12 Millionen US-Dollar, aufgrund derer ich diese Ansprüche nun zurückgezogen habe, ermutigt, dass Fox News mich und meine rechtlichen Ansprüche ernst genommen hat“, sagte Grossberg in der von ihren Anwälten veröffentlichten Erklärung. „Aufgrund unserer heutigen Gespräche mit Fox News bin ich zuversichtlich, dass diese Lösung einen positiven Schritt des Senders hinsichtlich seiner Behandlung von Frauen und Minderheiten am Arbeitsplatz darstellt.“

Ein Fox-Sprecher sagte, das Unternehmen sei erfreut, dass man „diese Angelegenheit ohne weitere Rechtsstreitigkeiten“ habe lösen können.