Der Verdacht, dass Fox News und seine Superstars ihre spalterischen Reden aus zynischem Profitkalkül heraus führen, erhärtet sich zurzeit vor Gericht in Delaware. Dort muss sich der Sender einer Diffamierungsklage des Wahlmaschinenherstellers Dominion Voting Technology über 1,6 Milliarden Dollar stellen. Dominion beschuldigt Fox News, wider besseres Wissen die Behauptung verbreitet zu haben, die Wahlmaschinen seien zur Verfälschung der Präsidentenwahl 2020 zugunsten von Joe Biden genutzt worden. Fox News führt an, man habe bloß über die Behauptungen des Wahlbetrugs berichtet. „Im Kern geht es hier um die Pressefreiheit“, teilte der Sender mit.

Verleumdungsklagen gegen die Presse müssen in Amerika hohe Hürden nehmen, um vor Gericht erfolgreich zu sein – unter anderem muss der Kläger nachweisen, dass die Äußerungen mit „konkreter Böswilligkeit“ („actual malice“) getätigt wurden, also mit „rücksichtsloser Missachtung der Frage, ob sie falsch sind oder nicht“, wie der Oberste Bundesrichter William Brennan in der Urteilsbegründung einer Grundsatzentscheidung von 1964 schrieb.

Hardliner spotten über Trump und seine Anwälte

Bill Grueskin, Professor an der Columbia Journalism School, schrieb auf Twitter, Fox News erfülle diesen Nachweis „stärker als alle Medienkonzerne, die ich je gesehen habe“.

Die vorgelegten Dokumente zeigen, dass selbst die Hardliner des Senders – Tucker Carson, Sean Hannity und Laura Ingraham – hinter vorgehaltener Hand über die Wahlbetrugs-Hysterie spotteten, die Donald Trump und seine Vasallen, allen voran die Anwälte Rudy Giuliani und Sydney Powell, nach der verlorenen Wahl von 2020 verbreiteten. Powell und Giuliani behaupteten, eine internationale Verschwörung mit Hillary Clinton, George Soros, der CIA und dem (2013 verstorbenen) venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez habe mithilfe von Wahlautomaten Millionen von Trump-Stimmen für Biden umgemünzt.

Unter anderem kamen SMS-Nachrichten von Carlson und Ingraham ans Licht, in denen Carlson Trumps Anwältin Sydney Powell als Lügnerin bezeichnet. Ingraham antwortete, Powell sei total durchgeknallt. „Keiner will mit ihr zusammenarbeiten. Ditto Rudy.“ Ingraham bezeichnete Rudy Giuliani als „Idiot“. Sean Hannity, die Nummer zwei des Senders nach Carlson, befand, Giuliani „benimmt sich wie eine geisteskranke Person“. Sogar Rupert Murdoch, zu dessen Medienimperium Fox News gehört, äußerte sich kritisch. Es sei „sehr schlecht“, dass Giuliani Trump berate. Den Gerichtsunterlagen zufolge hielt Murdoch die Sage von der gestohlenen Wahl für Unsinn. Er brachte am 5. Januar 2021, dem Tag vor dem Sturm aufs Kapitol, sogar ins Gespräch, Ingraham, Hannity und Carlson gemeinsam auftreten und Biden zum Sieger der Wahl erklären zu lassen, um „den Trump-Mythos von der gestohlenen Wahl zu stoppen“.

Die Hysterie zieht die Zuschauer an

Dass dies nicht geschah, ist dem Kalkül zu verdanken, das den Senderverantwortlichen seit Langem vorgeworfen wird: Die Hysterie über den vermeintlichen Wahlbetrug zog offenbar Zuschauer. Kleinere Kanäle wie Newsmax und One America Network, die aggressiv die von Powell und Giuliani aufgebrachten Verschwörungstheorien vertraten, hatten nach der Wahl zeitweilig beachtlichen Zulauf, während bei Fox News die Quoten vorübergehend sanken. Wenige Tage nach der Wahl schrieb Fox-News-Präsident Jay Wallace in einer SMS: „Der Newsmax-Boom ist etwas beunruhigend – ist echt ein alternatives Universum, aber kann nicht ignoriert werden.“ Ein anderer Top-Manager schrieb: „Solcherart verschwörerische Berichterstattung könnte genau das sein, was der enttäuschte Fox-News-Zuschauer will.“

Fox News fiel bei Trump und seinen Fans nach der Wahl in Ungnade, weil der Sender als Erster den entscheidenden Bundesstaat Arizona für Biden ausgerufen hatte und sich von Interventionen aus Trumps Entourage nicht beeindrucken ließ. Trump rief seine Fans auf, lieber Newsmax als Fox News einzuschalten. Rupert Murdoch schrieb daraufhin in einer E-Mail: „Wir sollten Trump nicht noch weiter gegen uns aufbringen.“

Mehrere Journalisten von Fox News wurden den Dokumenten zufolge gemaßregelt, weil sie die Behauptungen von Trump, Powell und Giuliani überprüften und nachwiesen, dass sie falsch waren. Als die Fox-News-Korrespondentin im Weißen Haus ebendies tat, erregte sich Carlson in einer SMS an Hannity darüber, dass solche Faktenchecks „messbar das Unternehmen schädigen. Der Aktienkurs fällt. Kein Witz.“ Unterdessen schrieb die Ge­schäftsführerin von Fox News, Suzanne Scott, dem Murdoch-Sohn Lachlan, der Vorsitzender der Fox Corporation ist, man müsse „die Zuschauer wissen lassen, dass wir sie hören und respektieren“. Die Zuschauer zu „respektieren“ wurde unternehmensintern zum Euphemismus fürs Sich-Anbiedern an ein von Verschwörungstheoretikern angestacheltes Publikum, das die Wahrheit nicht hören wollte. Noch in der vergangenen Woche sagte Carlson in seiner Sendung, es gebe „so viele unbeantwortete Fragen“ dazu, wie der „senile Einsiedler Joe Biden“ mehr Stimmen als Trump habe verbuchen können.

Dass nun zunächst die Doppelzüngigkeit Carlsons und seiner Kollegen offengelegt und gezeigt wurde, dass auch der Konzern intern eine andere Haltung vertritt als nach außen, ist für die ohnehin bezweifelte Vertrauenswürdigkeit von Fox News eine Katastrophe – ganz gleich, ob Dominion den Prozess gewinnt oder nicht. Der Politikreporter Will Sommers vom „Daily Beast“ schrieb auf Twitter, es zeige sich, „dass Fox so operiert, wie viele befürchten: keine Bedenken, die Zuschauer anzulügen, und verzweifelt nach rechts rudern, um den Verlust von Marktanteilen an Konkurrenten wie Newsmax zu vermeiden“.