Mit einer jüngeren, harmloseren Version von Tucker Carlson will Fox News offenbar dem Zuschauerschwund in der Hauptsendezeit entgegenwirken, den Carlsons abrupte Entlassung Ende April zeitigte: Jesse Watters, 44, der einst mit einem „humorigen“ Straßeninterview-Segment in der Sendung von Bill O´Reilly bekannt wurde und der seit dem vergangenen Jahr mit „Jesse Watters Primetime“ ein Politmagazin im Vorprogramm von Carlson machte, soll am 17. Juli auf Carlsons Sendeplatz rücken.

Für Fox News hängt viel an der Entscheidung für Watters. Der Sender hat seit Carlsons Rauswurf rund die Hälfte seiner Zuschauer auf dessen Sendeplatz verloren; Experimente mit wechselnden Moderatoren blieben erfolglos. Dass die Suche nach einem, der die Zuschauer von der gefürchteten Abwanderung zu anderen Kanälen oder Carlsons neuer Twitter-Show abhalten soll, nun auf Watters fiel, überraschte viele. Watters zählt zu den bekannten Gesichtern des Senders, nicht aber zu den Fox-News-Superstars, deren Riege Carlson einst anführte.