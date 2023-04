Was mögen die Fox-Anwälte da noch ein entlastendem Material mitgeschleppt haben? Am Ende schien ihnen die Beweislage so eindeutig, dass sie eine Einigung mit dem Kläger Dominion suchten. Bild: Laif

In letzter Minute hat Fox News die Verleumdungsklage des Wahlmaschinenherstellers Dominion Voting Systems außergerichtlich beilegen können und so einen historischen Prozess über Falschbehauptungen in amerikanischen Medien vermieden. Dominion wollte auf 1,6 Milliarden Dollar Schadenersatz klagen. Fox News zahlt an das Unternehmen nun 787,5 Millionen Dollar.

Verklagt werden sollte der Sender wegen der nach der Präsidentschaftswahl des Jahres 2020 von ihm verbreiteten Behauptungen, damals benutzte Wahlauszählungsmaschinen von Do­minion hätten Millionen von Stimmen fälschlich Joe Biden zu­ge­schrieben und damit zu dem an­geb­lichen Wahlbetrug beigetragen, von dem Donald Trump und seine Leute nach ihrer Niederlage faselten. Die Fox-News-Moderatoren sollen diesem Vorwurf mit ihren Be­richten wissentlich Vorschub geleistet haben, obwohl dem Sender bewusst gewesen sei, dass es sich dabei um Falschbehauptungen handelte, argumentierte Dominion.