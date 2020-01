Förderung des Glasfaserausbaus : Mehr Schein als Sein

Aktualisiert am

Im Koalitionsvertrag vom Februar 2018 von CDU, CSU und SPD geben die Parteien ehrgeizige Ziele zur Internet-Versorgung der Republik mit Gigabit-Anschlüssen vor. Dessen ungeachtet sind Ende 2019 gerade einmal 10,6 Prozent der privaten Haushalte in Deutschland an solche leistungsstarken Netze angeschlossen, die Glasfaserkabel bis zum Gebäudekeller (Fiber-To-The-Building; FTTB) oder bis zur Geräteanschlussdose in der Wohnung (Fiber-To-The-Home; FTTH) einsetzen. Von 4,4 Millionen technisch anschließbaren Haushalten haben nur 33,8 Prozent auch einen FTTB/H-Anschlussvertrag mit einem Netzbetreiber unterzeichnet.

Angesichts des seit Jahren niedrigen Verhältnisses zwischen der Zahl der tatsächlichen Kunden und der Zahl der technisch möglichen Anschlüsse überrascht es nicht, dass man nach Wegen zur Erhöhung der sogenannten „Take-Up-Rate“ sucht. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Monopolkommission auf Bundesebene eine nachfrageseitige Förderung von FTTB/H-Anschlüssen bei privaten Haushalten und kleinen und mittleren Unternehmen durch „Gutscheine sowohl für den Abschluss eines Vertrages als auch die Errichtung eines Glasfaserhausanschlusses“.