Suizidfilm „Flügel aus Beton“ : Er manipuliert sie per Handy

Filme zum Thema Suizid sind eine schwierige Sache, denn die Angst vor Nachahmern, einem „Werther-Effekt“, ist groß und alles andere als unbegründet. Aber sollte das Thema nicht dennoch verhandelt werden, gerade mit den Mitteln der Kunst?

Das ist die Gegenposition. Zu welch erhitzten Debatten sie führt, zeigte sich zuletzt vor fünf Jahren, als die Roman-Verfilmung „Tote Mädchen lügen nicht“ bei Netflix Kritiker auf den Plan rief. Die Filmemacher reagierten mit nachträglichen Hinweisen, wie man sie in anderer Form auch aus Zeitungsmeldungen zu Suiziden kennt, einer gekürzten Szene und einer klugen, auf den „Papageno-Effekt“, also der Gegenthese zum „Werther-Effekt“ bauenden Fortführung der Geschichte in den Staffeln danach. Und doch gehen die Meinungen zur Serie bis heute auseinander.

Sie filmte sich beim Sprung

Der Fernsehfilm „Flügel aus Beton“, der jetzt im Ersten läuft, erzählt von einer Schülerin namens Mia, die sich umbringt. Gleich in der ersten Szene steigt die Teenagerin schwer atmend über das Geländer eines verfallenen Industriebaus. Den Sprung in die Tiefe zeigt der Film von Lilly Bogenberger (Buch) und Lea Becker (Regie) nicht. Er hebt sich die Bilder für später auf: Bei der Trauerfeier in Mias Schule läuft zu allgemeinem Entsetzen ein Handyvideo über die Leinwand. Mia hat ihren Suizid selbst gefilmt, und sie hielt das Smartphone bis zum Aufprall in ihrer Hand. Irgendwer muss das Ganze schon am Abend ihres Todes live gesehen und sogar angeregt haben.

„Flügel aus Beton“ erzählt von der Suche nach diesem Unbekannten, der sich „König Minos“ nennt und Mia über Chatnachrichten in den Tod trieb. Die Referendarin Gabrielle (Victoire Laly) hört sich bei Oberstufenschülern ihrer Gesamtschule um und erfährt, dass ein krasses „Ikarus-Spiel“ im Internet die Runde macht. Der Leiter stelle eine Reihe von Aufgaben bis hin zum Suizid, er manipuliere die Teilnehmer ähnlich wie der Organisator der angeblichen „Blue Whale Challenge“ in Russland (die sich als Hoax herausstellte). Und so lässt sich Gabrielle aus Recherchegründen ebenfalls auf das „Spiel“ ein. Die Polizei, die man für zuständig halten würde, hat leider Besseres zu tun: „Ich kann keine Ermittlungen anregen, nur weil irgendjemand einen neuen Hashtag erfunden hat.“

Von Mia ist nach einer Weile kaum noch die Rede. Stattdessen lernen wir Laura (Rika Schlegel) kennen, eine Schülerin aus einer biederen Familie, die von extrovertierten Mitschülerinnen wie Stefanie (Andrea Guo) gemobbt wird und sich in depressiven Schwarz-Weiß-Bildern verliert. Sie ritzt sich auf dem Schulklo die Beine auf – und steht mit „König Minos“ bereits in Kontakt.

Suizidprävention als Ziel

Laura ist die Filmfigur, deren Geschichte über die Wirkung des Films entscheidet. Denn „Flügel aus Beton“ beginnt zwar mit schwer erträglichen Bildern von einem Suizid und einer blutigen Selbstverletzung. Aber das „Narrativ ist so gestrickt, dass es hochproblematisch anfängt und gegen Ende immer mehr auch Lösungswege anbietet“. So formuliert es der Würzburger Medienpsychologe Frank Schwab im Begleitmaterial. Er beriet die Filmemacher bei der Geschichte, die er als wichtig für die „Enttabuisierung“ des Themas Suizid bei Jugendlichen erachtet, und er drängte auf Bilder, die das heikle Thema „nicht ästhetisieren“. Mit dem Ergebnis scheint er zufrieden: „Der Film soll suizidpräventiv wirken. Dieses Ziel verliert der Film nie aus den Augen.“

Video starten Trailer : Flügel aus Beton Video: ARD, Bild: WDR

Ob das auch andere Psychologen so sehen, wird sich zeigen. Jedenfalls steht am Ende des Films kein zweiter Suizid, das darf verraten werden, weil viele Zuschauer sonst gar nicht einschalten würden. Die depressive Laura wird im letzten Moment begreifen, dass es Menschen gibt, denen sie sich anvertrauen kann, Lehrerinnen zum Beispiel. Es muss ja nicht gleich die barsche Schulleiterin sein.

Und auch sonst beschreibt „Flügel aus Beton“, wie Auswege aussehen können: Eine Schülerin erzählt der Referendarin, dass sie mit ihrer Essstörung in ärztlicher Behandlung ist, ein Physiklehrer bekommt zur Bewältigung seiner Probleme erfolgreich Medikamente, in der Schule wird nach dem Tod Mias endlich offener über Mobbing geredet. Und einen Strang der Geschichte, der die Bedeutung von Freundschaften betont, gibt es auch: Jedes Mal, wenn sie die Aufmerksamkeit von Gabrielles kleiner Schwester hat, der psychisch besonders kraftvollen Boxerin Ava (Seyna Sylla), huscht ein Lächeln über Lauras Gesicht. Die Frage, ob man ein Internet-Gerücht kleiner macht, indem man es verfilmt, stellen wir dann ein andermal.

Flügel aus Beton, um 20.15 Uhr im Ersten.