HR-Intendant Florian Hager : „Wer, wenn nicht wir, geht sauber mit Daten um?“

Der neue Intendant des Hessischen Rundfunks, Florian Hager, hätte gerne mehr Daten der Nutzer der ARD-Mediathek. Er sei, was dies angehe, ein bisschen neidisch auf den Streamingdienst Netflix, sagte Hager im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Er sei davon überzeugt, „dass in der Plattformökonomie nicht mehr nur der Inhalt im Mittelpunkt steht, sondern auch die Bezüge wichtig sind. Und da reden wir von Daten. Deswegen ist in Zukunft neben dem Inhalt der Kontext mindestens genauso wertvoll, weil wir ohne diesen und ohne die entsprechenden Daten die Kundenbeziehung nicht langfristig aufbauen können. Da hinken wir Netflix hinterher, und da bin ich ein bisschen neidisch“, sagte Hager. Die Daten der Nutzer sieht er bei einem öffentlich-rechtlichen Sender gut aufgehoben: „Je mehr Personalisierung Sie wollen, desto mehr Daten müssen Sie preisgeben. Ich würde da gerne als öffentlich-rechtlicher Anbieter etwas selbstbewusster vorgehen: Wer, wenn nicht wir, geht sauber mit diesen Daten um? Wir legen datenschutzrechtlich ganz bewusst höchste Maßstäbe an uns selbst. Hier würde ich mir deshalb noch ein wenig mehr Freiheiten wünschen.“ Gegenüber Netflix und anderen Streamingangeboten sieht Hager die ARD dennoch im Vorteil, „weil wir diesen Dreiklang spielen können von linearen Angeboten, die ja noch extrem erfolgreich sind, eigenen digitalen Angeboten und Präsenz auf Drittplattformen – wenn wir uns da im Öffentlich-Rechtlichen als Netzwerk verstehen und das auch so leben.“

Im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst sagte Hager, dass er sich über die Kritik der Presseverleger an den öffentlich-rechtlichen Sendern wundere. Der Präsident des Zeitungsverlegerverbands BDZV, Mathias Döpfner, hatte die zuständigen Bundesländer zuletzt wieder auf die großen Textangebote der Öffentlich-Rechtlichen und deren – verbotene – Presseähnlichkeit hingewiesen. Der BDZV will nun zum ersten Mal die vor drei Jahren eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen, die sich um Streitfälle in Sachen Presseähnlichkeit kümmern soll. „Man kann sich schon fragen, warum dieser Streit ausgerechnet jetzt wieder aufflammt, wo doch Verlage immer stärker auch auf Bewegtbild setzen“, sagte der neue HR-Intendant Hager dazu. „Unter monetären Gesichtspunkten sollte dies auch eigentlich nicht das Thema sein, das die Verlage am meisten umtreibt.“

Hager hat am Dienstag seinen Posten als Intendant des Hessischen Rundfunks angetreten. Er folgt auf Manfred Krupp, der in den Ruhestand geht. Hager war Anfang Dezember des vergangenen Jahres im zweiten Anlauf vom Rundfunkrat des Senders zum Intendanten des HR gewählt worden. Bei der Abstimmung erhielt er achtzehn von 32 Stimmen, seine Gegenkandidatin, die HR-Betriebsdirektorin Stephanie Weber, erhielt vierzehn Stimmen. Bei einem ersten Wahltermin zuvor hatte es in drei Wahlgängen ein Patt zwischen den beiden Kandidaten gegeben. Bis dato hatte Hager als stellvertretender ARD-Programmdirektor und als „Channel Manager“ der ARD-Mediathek gewirkt.

Mehr zum Thema 1/

Der Hessische Rundfunk stehe mitten in einem wichtigen Veränderungsprozess und habe in den vergangenen Jahren bereits wichtige Weichenstellungen vorgenommen, teilte Hager in einem HR-Statement mit. Diese gelte es nun unter schwierigeren finanziellen Vorzeichen konsequent umzusetzen. Der Hessische Rundfunk beschäftigt rund 1700 feste und 940 ständige freie Mitarbeiter. Der Sender hat in den vergangenen Jahren ein Rekordminus erwirtschaftet. Die „Aufwendungen“ des Senders liegen dem Haushaltsplan für 2022 zufolge bei 612 Millionen Euro, die „Erträge“ bei 531 Millionen. Macht ein Minus von 81 Millionen Euro. 2021 erwartete der HR laut Geschäftsbericht Erträge von 510,7 Millionen und Ausgaben von 623,2 Millionen Euro, macht ein Rekordminus von 112,5 Millionen. 2020 schloss der HR mit einem Malus von 90,3 Millionen Euro ab, 2019 waren es 99,58 Millionen, für 2018 wurden 76,5 Millionen, für 2017 58,8 Millionen Euro im Minus notiert.