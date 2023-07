Ein Mantel-und-Degen-Film mit feministischer Botschaft? Ist das unterhaltsames Kino und kein Thesenpapier? Ist es. Und es vermag zu begeistern, wie die Premiere des Films „Une affaire d’honneur“ im ARRI-Kino auf dem Münchner Filmfest zeigt. Die Begeisterung, die dem Regisseur, Autor und Darsteller Vincent Perez entgegenschlägt, hat viel mit Überraschung zu tun: Mit der Überraschung darüber, dass ein Sujet, das in jeder Hinsicht bearbeitet schien, ganz neu gelesen und belebt werden kann.

Die erste Frau, die einen Mann im Duell besiegt

„Jeder Krieg, auch der gerade in der Ukraine, zerstört die Menschlichkeit“, sagt Perez. In seinem Fall ist es der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71. Französische Offiziere wie der von Perez gespielte Colonel versuchen die Niederlage in Duellen um die persönliche Ehre zu sublimieren. Eines seiner Opfer ist der junge Adrien, der, um seine Freundin zu verteidigen, den Colonel ohrfeigt. Die Aufforderung zum Duell „bis zum ersten Blut“ kann Adrien nicht zurückweisen. Bei seinem Onkel Clément Lacaze, dem besten Fechtmeister Frankreichs, geht er in die Fechtschule. Der wird gespielt von Charles Bronsons Wiedergänger, dem Cesar-Preisträger Roschdy Zem, der mit seiner sensiblen Stoik den Film schon sehenswert macht. Doch auch er kann seinen Neffen nicht retten. Eine heimtückisch ausgeführte Attacke des verschlagenen Colonels beendet Adriens Leben. Und setzt eine Handlung in Gang, an deren Ende die Frauenrechtlerin Marie-Rose Astié nicht nur als erste Frau einen Mann im Duell besiegt.

„Die Sieben Samurai“ von Kurosawa hätten ihn inspiriert, Ridley Scotts „The Last Duel“ habe ihm Mut gemacht, sich an dem Genre zu versuchen, sagt Perez. Dazu habe er verschollene Bücher eines Fechtmeisters und zeitgenössische Zeitungen studiert. Fast alles, was in seinem Film im Jahr 1887 passiere, sei historisch belegt. Die Rolle der Marie-Rose sei hinzugekommen, „weil in dieser Zeit genau das passierte: Kampf für gleiche Bezahlung, das Recht auf eine eigene Ehre, das Wahlrecht“. Dass Doria Tillier die Hauptrolle der Frauenrechtsamazone spielt, kann man nur als Glücksgriff bezeichnen für den Film, der mit einem Budget von zehn Millionen Euro bei Paris und in der Normandie an 39 Tagen entstand.

Was Originalität und das Wiedererstarken des unabhängigen Kinos angeht, könnte das Filmfest München stilbildend sein. „Seit Corona sind alle Festivals auf der Welt – außer Cannes – kleiner geworden“, sagt der künstlerische Leiter des Filmfests, Christoph Gröner, „und plötzlich ist da weltweit großartiges, neues Kino, das nach seinem ersten Aufschlag sucht. So haben wir plötzlich sechs Weltpremieren. Darunter auch den Film von Vincent Perez, der bald auf dem nächsten Festival zu sehen ist, oder ,Earth Mama‘, gleich nach dessen Premiere in Sundance. Wir glauben, dass es ein Moment sein könnte wie damals, als das komplette US-Kino nach Deutschland und Europa kam, sodass Roger Corman hier 1986 stand und sagte, München sei der wichtigste Hafen für unabhängige Filmemacher. Es könnte sein, wenn wir Glück haben, dass wieder so eine Phase der Blüte beginnt.“

Der künftige Filmfestchef Gröner, der das Festival von Diana Iljine übernimmt, tritt kein leichtes Erbe an. Diana Iljine hat mit relativ wenig Budget für ein anspruchsvolles, vielfältiges Programm gesorgt und das Publikum gebunden - 58.000 Besucher waren es in diesem Jahr. Am Samstag, bei der Matinee am Amerikahaus zum Ausklang des Filmfests, sind sich viele Beobachter einig, dass München in den letzten zehn Tagen seine Vorzüge ausgespielt hat. Der Regisseur Enrico Saller, der mit seiner 8000-Euro-Produktion „The Dark Angel“ Preise einheimst, lobt Austausch und Kontakte. Das hört man oft. Man komme hier so leicht wie bei keinem anderen Festival, das sie kenne, miteinander ins Gespräch, sagt die Dolmetscherin Melina Hess, die auch in Berlin und Cannes arbeitet: Hier sei es „sehr gemütlich, kommunikativ und nicht so hochnäsig wie bei den anderen Festivals“. Die argentinische Autorin Victoria Momeno meint: „Hier werden keine Mauern um die Stars gebaut. Man begegnet sich auf Augenhöhe.“

Von deren Fehlen handelt indes der Film „Clashing Differences“, der sich mit dem Phänomen des „White Saviorism“ auseinandersetzt, also dem Umstand, dass sich weiße Menschen aus dem Norden in der Dritten Welt in die Rolle des Retters begeben. Merle Grimm bekam dafür die Auszeichnung für das beste Drehbuch bei der Vergabe des „Förderpreises Neues Deutsches Kino“, der als wichtigster Nachwuchspreis der Branche gilt. Den Preis als „Beste Regisseurin“ erhielt Sylvie Michel mit ihrem Film „More Than Strangers“, Uschi Feldges wurde als Produzentin für das Drama „Leere Netze“ ausgezeichnet, dotiert sind die Preise mit insgesamt 70.000 Euro. Der Bayern-2- und SZ-Publikumspreis ging zum Abschluss des Festivals an „Fallende Blätter“ von Aki Kaurismäki. „Neue Geschichten vom Pumuckl“ von Marcus H. Rosenmüller wurde mit dem Kinderfilmfest-Publikumspreis ausgezeichnet.

Die deutschen Filme vermochten in diesem Jahr auf breiter Front zu überzeugen. Ganz besonders „Flunkyball“ von Alexander Adolph, der nicht nur einer der letzten Filme unter Mitarbeit der im Dezember verstorbenen Casterin Simone Bär ist, sondern auch in den Hallen des jüngst verblichenen legendären Münchner Techno-Clubs Harry Klein gedreht wurde: ein Coming-of-Age-Drama mit Silke Bodenbender und Fabian Hinrichs als Eltern und Laurids Schürmann als schüchternem Sohn, dessen erste Freundin, die schillernde Zoe (Lena Klenke), der gesamten Familie die Sinne vernebelt. „Realität und Dreh“ hätten sich „manchmal in einer neuen Ebene getroffen“, erzählt Alexander Adolph von den Dreharbeiten, bei denen man „manchmal in Nouvelle-vague-Manier durch die Münchner Fußgängerzone gespurtet“ sei, dem Kameramann Patrick Orth auf den Fersen. Ausgestrahlt wird der Film in diesem Herbst im Ersten. Da ist die scheidende Filmfestchefin Diana Iljine bereits auf Weltreise.