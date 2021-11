„Seriencamp“ in München : Wir sind nicht das, was andere in uns sehen

Wir sind nicht das, was andere in uns sehen

Lange Schneisen hatte die Corona-Pandemie in das ARRI-Kino in München Schwabing gefräst, Veranstaltungsort für das Seriencamp 2021. Gestartet vor sieben Jahren als Liebhaberveranstaltung einflussreicher Nerds, mauserte es sich zu einem Szenetreff der Branche. Anfang der Woche sei er noch von einem vollen Kino ausgegangen, sagt der Gründer und Geschäftsführer Malko Solf, „aber dann starrte man in Hamburg und Köln auf das Hochinzidenzgebiet Bayern und beschloss, nicht nach München zu reisen, obwohl hier in der Stadt die Zahlen ja weitaus besser sind als in Rott am Inn. Das Interesse am Seriencamp war riesig, alle haben viel produziert, und bislang fehlte die Möglichkeit, die vorzustellen.“

Für die Sektion „work in progress“, bei welcher der Leiter eines Mediendienstes Schauspieler, Redakteure und Macher von Projekten vorstellt, die gerade im Entstehen begriffen sind, „hätten wir locker drei Tage bestücken können, ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen“, sagt Solf. Letztlich habe man sich für sieben Produktionen entschieden, „mehr verkraftest du erst mal nicht“. Man habe auch auf das „ungewöhnliche Zusammenspiel der Gewerke“ geschaut: „Ein ursprünglicher Werbefilmer, der etwas mit Fiktion machen will, einen Pilot dreht, den er einer Firma zeigt, die bekannt dafür ist, innovative Projekte anzulangen, die ,Neue Super‘, und dann bei RTL damit zu landen, das ist eine ganz bizarre Geschichte für ein Projekt. Da ist ein böser Humor wie bei Jerks, was man ja so auch nicht bei RTL verortet.“