FDP-Vorschlag zu ARD und ZDF : Ein Sender, ein Auftrag

Aufnahme läuft: ARD und ZDF sind immer auf Posten, in so mancher Hinsicht.

Die FDP-Landtagsabgeordneten Thomas Nückel aus Nordrhein-Westfalen und Jan Marcus Rossa aus Schleswig-Holstein haben ein medienpolitisches Grundsatzpapier ihrer Partei zu Auftrag und zur Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verfasst, mit dem sie sich gegen die bei Union, SPD, Grünen und Linken herrschenden Vorstellungen über ARD und ZDF positionieren: Sie wollen, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf seinen Kernauftrag beschränkt, der darin besteht, Bildung, Information, Beratung und Kultur zu vermitteln. Sie lehnen das von den meisten Landesregierungen inzwischen favorisierte Modell eines an einen Index gebundenen Rundfunkbeitrags, der automatisch steigt, ab. Eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags halten Nückel und Rossa für überhaupt nicht notwendig. Und sie plädieren – das ist der größte Schritt – dafür, dass es künftig nur ein nationales öffentlich-rechtliches Radio und einen nationalen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und daneben jeweils sechzehn regionale Rundfunkanstalten in den Bundesländern gibt.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. F.A.Z.

Das wäre eine Reform jenseits der Überlegungen, die seit Jahren von den Landesregierungen über die Struktur von ARD und ZDF angestrengt werden, ohne dass dies bislang zu einem Ergebnis geführt hätte. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk unterhält zurzeit zwei nationale Fernsehsender (ARD und ZDF), neun regionale Fernsehkanäle, ein nationales Radio und 55 regionale Hörfunkwellen. Hinzukommen Spartenprogramme und die Kultursender Arte und 3sat. Die Gesamtzahl der Stellen in den Anstalten beläuft sich auf 41 500 „Vollzeitäquivalente“, die Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag liegen zurzeit bei acht Milliarden Euro pro Jahr. Da der Rundfunkbeitrag zum Jahr 2021 deutlich zu steigen droht, von jetzt 17,50 Euro auf mehr als neunzehn Euro pro Monat, befürworten zahlreiche Landesregierungen, den Beitrag an einen Index wie etwa die Teuerungsrate zu binden. Dann wären sie die alle vier Jahre wieder anstehende Debatte über den Beitrag los, die auch den Blick darauf lenkt, dass all die Appelle der Politik, ARD und ZDF sollten sich verschlanken, fruchtlos blieben, die Länder selbst aber bei der Definition des Rundfunkauftrags, an die sich die Ausgestaltung der Sender knüpft, nicht weitergekommen sind.

Dem setzen die FDP-Politiker Nückel und Rossa nun ihr Modell entgegen, das einen schlanken, weil auf seinen Kernauftrag reduzierten, öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorsieht. Sie deklinieren ihre Vorstellung bis ins Detail: Reduzierung der Anzahl der Kanäle; Reduzierung aufs Kernprogramm, für das bestimmte Sendezeiten vorgeschrieben werden; maximal zwanzig Prozent der Programmausgaben für Unterhaltung, maximal zwanzig Prozent Unterhaltung im Programm; sechzig Prozent aller Ausgaben müssen ins Programm fließen, sechzig Prozent des Programms müssen von Privaten produziert werden; keine Beteiligungen der öffentlich-rechtlichen Anstalten an Produktionsfirmen; Personal- und Verwaltungskosten dürfen maximal dreißig Prozent des Gesamtbudgets ausmachen; Werbe- und Sponsoringfreiheit; Online-Auftritte „nur in engen Grenzen und Print überhaupt nicht“ und schließlich die Beibehaltung des bisherigen Rundfunkbeitrags, dessen Höhe weiterhin durch eine unabhängige Kommission zu erfolgen habe. Gemeint ist damit die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (Kef), welche bislang die Budgets und die „Bedarfsanmeldungen“ der Sender prüft und die Höhe des Rundfunkbeitrags vorschlägt.

Mit diesem Programm, das die Landtagsfraktion der FDP in Schleswig-Holstein auch schon beschlossen hat, markieren die Landtagsabgeordneten Nückel und Rossa eine medienpolitische Position, mit der sie schon in den drei Landesregierungen, an denen ihre Partei beteiligt ist, auf Widerstand stoßen werden. Die CDU in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein kann sich mit dem Index-Rundfunkbeitragsmodell anfreunden. Die SPD in Rheinland-Pfalz, die mit FDP und Grünen eine Regierungskoalition bildet, steht der Index-Lösung zwar skeptisch gegenüber und moniert in Person der Ministerpräsidentin Malu Dreyer seit langem, dass ARD und ZDF unfähig sind, ihren Apparat zu reduzieren. Doch dürften ihr die Vorstellungen der FDP-Medienpolitiker Nückel und Rossa deutlich zu weit gehen. Gleiches gilt für die Grünen, die in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein mit an der Regierung sind.

Mit dem Ansinnen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf seinen Kernauftrag zu konzentrieren und ein nationales Radio und Fernsehen und daneben jeweils sechzehn regionale Angebote zu haben, steht die FDP allein auf weiter Flur. Aber sie macht sich immerhin bemerkbar und verdeutlicht, dass sie in Sachen Rundfunkbeitrag ein Wörtchen mitzureden hat. Dass die Freien Demokraten für ihren Vorschlag zur Struktur von ARD, ZDF und Deutschlandradio in den Ländern Mehrheiten finden, steht nicht zu erwarten.