In Kooperation mit Google sucht die Frankfurter Allgemeine Zeitung noch bis zum 21. April einen interessierten Nachwuchs-Datenjournalisten, der gemeinsam mit unseren Redakteuren an der Umsetzung von Storytelling-Formaten sowie Datenvisualisierungen arbeiten möchte. Im Rahmen des „Google News Initiative Fellowship“ bekommen Stipendiaten acht Wochen lang zwischen Juni und September 2023 die Chance, ihr bereits vorhandenes Wissen um neue Technologien und journalistische Darstellungsformen zu erweitern.

Was die F.A.Z. bietet

Die F.A.Z. liefert gründlich recherchierte Fakten, präzise Analysen, diskursfähige Positionen und kluge Kommentare. Was in der F.A.Z. steht, stößt nicht selten gesellschaftliche Debatten an oder wirkt meinungsbildend auf sie ein. Wir sind neugierig auf überraschende, originelle und kluge Projekte und Erzählformen.

Was wir von unserem Stipendiaten erwarten

Unser Fellow sollte in der Lage sein, Datensätze zu recherchieren, zu analysieren und zu visualisieren (Programmierkenntnisse sind sehr willkommen) und den Weg von der Ausgangsfrage bis zur fertigen Story mit datenbankgestützten attraktiven Datenvisualisierungen möglichst weit gehen können. Dem wollen wir, die Redaktion der Frankfurter Allgemeinen und das Ressort Multimedia, mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Was dabei entstehen kann, sehen Sie hier.

Fakten und Fristen:

Ambitionierte Datenjournalisten haben noch bis zum 21. April 2023 Zeit, sich um ein Stipendium im Rahmen des Google News Fellowship Programms zu bewerben. Weitere Informationen zum Google News Fellowship finden Sie hier.

Die ausgewählten Kandidaten werden im Mai 2023 informiert. Es folgt ein News-Lab-Bootcamp, das online stattfindet. Das Fellowship in der Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dauert acht Wochen und findet zwischen Juni und September 2023 statt.

Das Bewerbungsformular für ein Fellowship bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung finden Sie hier.