Fernsehfilm im ZDF : Und plötzlich kein Trost mehr, nirgends

In „Tage des letzten Schnees“ untersucht Henry Hübchen als einsamer Kommissar einen geheimnisvollen Mordfall an einer Studentin. Fast könnte man von einem großen Film sprechen.

Wenn die Teenagertochter am nächsten Tag keine Chemiearbeit geschrieben hätte, was wäre dann gewesen? Wenn Lars Eckert (Barnaby Metschurat) ihr dennoch erlaubt hätte, bei der Freundin zu übernachten, als er sie vom Eishockeytraining abholte, würde sie dann noch leben? Wenn er nach dem plötzlichen Schneefall in der Dunkelheit nicht die Kontrolle über seinen Wagen verloren hätte, nicht mit dem Radio beschäftigt gewesen wäre, nicht das mufflige Kind auf der Rückbank aufzuheitern versucht hätte? Es gab einen winzigen Moment, einen Lichtblitz, eine Blendung, schwört der Vater. Der Gedanke an einen Unfallverursacher kann ihm freilich das Gefühl uferloser Schuld nicht abnehmen. Von Spuren eines anderen Autos finde sich allerdings nichts, erfahren die Ermittler Johannes Fischer (Henry Hübchen) und Konstanze Satorius (Victoria Trauttmansdorff). Kirsten Eckert (Victoria Mayer), der Mutter des elfjährigen Unfallopfers, erschließt sich die Trauer erst langsam. Hier geschieht Unbegreifliches. In einem Moment eine glückliche Familie, im nächsten kein Trost, nirgends.

Und dann ein Mord am Tag nach dem Autounfall. Auf der Parkbank einer schicken Hamburger Wohnanlage sitzt erschossen Lisa Marin (Mercedes Müller), eine Studentin der Kunsthistorie. Vor kurzem erst war sie aus Frankfurt zugezogen. Der Banker Markus Sellin (Bjarne Mädel), dessen Ehe mit der depressiven Trinkerin Tanja (Christina Große) so unglücklich war wie die der Eckerts glücklich, gerät in Verdacht. Er hatte Lisa die Wohnung gekauft und ihren Lebensunterhalt finanziert. Der Hamburger Finanzspezialist war ihrer Lebenslust, ihrem Kunstinteresse und ihrer vermeintlichen Unabhängigkeit regelrecht verfallen. Nicht nur er. Als Fischer und Satorius mit dem Kollegen Lutz Wegener (Jannik Schümann) in Lisas Vergangenheit und Gegenwart graben, stoßen sie auf Mysteriöses. Die junge Frau hatte sich Rache auf die Fahnen geschrieben. Als Sirene und Loreley führte sie Männer ins Verderben. Brave Familienvorstände wie Sellin waren ihre Spezialität.

Dass beide Fälle, der Unfall und der Mord, dramatisch zusammenhängen, zeigt sich in dem Fernsehfilm „Tage des letzten Schnees“ bald. Die Stimmung ist und bleibt gedämpft, Trauer wird durch Schuld verdunkelt, Tragik durch Verlangen nach einem Sonnenscheinzipfel entborgen. „Tage des letzten Schnees“, frei nach Jan Costin Wagner geschrieben von Nils-Morten Osburg als Drehbuch adaptiert, ist filmästhetisch betrachtet ein ansprechender Vertreter des Scandi Noir. Aus Finnland hat Osburg die Handlung nach Hamburg verlegt. Einsame Menschen, ein melancholischer Kommissar, der erst vor kurzem seine Frau verloren hat und deswegen ein emotionales Bindeglied zwischen den Figuren knüpfen kann, und das Erfahren der Flüchtigkeit des Liebeszusammenhalts von einem Nu auf den anderen prägen die Atmosphäre des Films (Kamera Jan Prahl, Regie Lars-Gunnar Lotz).

Mehr zum Thema 1/

Als dunkles psychologisches Stimmungsstück passt es zum ausgehenden Winter. Insbesondere die Paarkonstellationen – Metschurat und Meyer, Mädel und Müller, Mädel und Große – wirken überzeugend. Hätte man auf die flachen Szenen im Erfolgsbankermilieu verzichtet (Champagnerstrom im Club mit tanzenden Frauen; Großraumbüro mit Geschäftsabschluss-Euphorie); hätte „Tage des letzten Schnees“ seine elegische Note durchweg durchgehalten, dann könnte man von einem großen Film sprechen.

Tage des letzten Schnees, an diesem Montag um 20.15 Uhr im ZDF.