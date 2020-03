Fakes bei Joko & Klaas : Wer wird denn gleich in die Luft gehen?

Die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sollen in ihren Sendungen „Das Duell um die Welt“ und „Late Night Berlin“ bei Pro Sieben Einspielfilme, die spontan und authentisch wirkten, inszeniert haben. Das werfen Rechercheure des Youtube-Formats „STRG_F“, das die „Panorama“-Redaktion des NDR für das Onlineangebot „funk“ von ARD und ZDF produziert, den beiden Pro-Sieben-Protagonisten vor.

Erstes Beispiel: Folgte man einer vom NDR kritisierten Ausgabe der Show „Late Night Berlin“, müsste es in der Hauptstadt so viele Fahrraddiebe geben wie Sand am Meer. Moderator Klaas Heufer-Umlauf legt sich in der fraglichen Sendung scheinbar investigativ in einem Baucontainer auf die Lauer, um einen Dieb auf frischer Tat zu ertappen: Ein gezielt plaziertes, leicht zu erbeutendes Fahrrad soll diesen anlocken.

Die Falle schnappt zu. Der vermeintliche Täter, dessen Gesicht unkenntlich gemacht wurde, weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Um ihn herum beginnt ein absurdes Schauspiel mit einem Stelzenläufer, einem Feuerspucker und dem Sänger Adel Tawil, der, unterstützt von einem Chor, seinen Song „Ist da jemand?“ in umgedichteter Form zum Besten gibt.

Als dann auch noch die Rapper „Die Atzen“ aus dem Gebüsch springen, wird es dem Dieb zu bunt und er verschwindet in die Dunkelheit. Heufer-Umlauf spricht eine Warnung an alle Fahrraddiebe aus: Sie müssten nun alle in ständiger Angst vor ihm leben.

Bei dem vermeintlichen, hier überführten Täter handelt es sich den Recherchen von „STRG_F“ zufolge jedoch um einen Laiendarsteller. Zeugenberichten zufolge soll die Szene mindestens zweimal gedreht worden sein.

Auf Nachfrage räumen Pro Sieben und die zuständige Produktionsfirma Florida Entertainment dies ein: Das Ziel des Beitrags sei die humoristische Sensibilisierung für das Thema „Fahrraddiebstahl“ gewesen. „Selbstkritisch möchten wir anfügen, dass in diesem Fall der satirische Ansatz des Filmes womöglich deutlicher gemacht hätte werden müssen. Die Redaktion und die Produktion waren jedoch davon ausgegangen, dass ein Feuerschlucker, eine zirka vier Meter große Frau und ein Kirchenchor ausreichend Hinweis darauf liefern würden“, heißt es in der Stellungnahme von Pro Sieben.

Ganz so klar, wie die Produzenten meinen, kann es jedoch nicht geworden sein. Die Berliner Polizei hat nach Angaben von „STRG_F“ ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf schweren Diebstahl eines Fahrrads eingeleitet.

„Es war Fake“

In der Sendung „Das Duell um die Welt“ sollte derweil der ahnungslose Schauspieler Edin Hasanovic einen Heißluftballon ganz allein, nur mit Hilfe von Anweisungen per Walkie-Talkie und einer kurzen Bedienungsanleitung sicher landen.

Es sieht so aus, als seien der Pilot und der Kameramann mit Fallschirmen aus dem Korb des Fluggefährts gesprungen. Der Zuschauer fiebert mit dem zurückgelassenen Schauspieler mit.

Die Aufregung ist dem Magazin „STRG_F“ jedoch unbegründet gewesen. „Es war Fake“, sagte Urs Holderegger vom Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt der NDR-Redaktion. Hasanovic sei zu keiner Zeit allein im Ballon gewesen. Ein Pilot sei den gesetzlichen Vorgaben entsprechend immer dabei gewesen. Der Pilot habe dies gegenüber der Behörde auch bestätigt.

Pro Sieben teilt hierzu mit, dass bei allen Filmen mit den höchsten Sicherheitsstandards gearbeitet werde, um das Leben der Protagonisten nicht zu gefährden. Dies ändere nichts an der subjektiven Wahrnehmung und Bereitschaft ihrer Protagonisten.

Gegen einen Beitrag von „Duell um die Welt“ mit Sophia Thomalla, in dem sie mit verbunden Augen von Nizza nach Budapest reist, und einen Film in „Late Night Berlin“ über ein von Heufer-Umlauf tatkräftig unterstütztes Tinder-Date, werden ebenfalls Fälschungsvorwürfe erhoben.

Die Recherche der STRG_F-Redaktion sei „ehrenwert“, sagte der Pro-Sieben-Sprecher Christopher Körfer. Die Methoden jedoch seien fragwürdig. Beteiligte der Produktion und Unbeteiligte seien „massiv“ unter Druck gesetzt worden.

Der STRG_F-Redaktionsleiter Dietmar Schiffermüller wies die Behauptungen als haltlos zurück, es sei niemand unter Druck gesetzt worden. „Wir hätten uns vonseiten Pro Siebens über substantielle Antworten auf unsere Vorwürfe sehr gefreut.“ Pro Sieben gibt an, man habe auf insgesamt 53 Fragen geantwortet. Die Moderatoren äußerten sich bisher nicht.