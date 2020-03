Streamingzahlen : Für Geld in die Charts

Your stream matters: Jeder gehörte Song wird mitgezählt, um die Charts zu bestimmen. Was aber, wenn die Zahlen korrumpiert sind? Bild: dpa

Das Berliner Landgericht hat eine einstweilige Verfügung gegen die Internetseite Followerschmiede.de erlassen. Das haben der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) und der internationale Dachverband IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) bekanntgegeben. Bei der Website handele es sich um einen Anbieter von „Fake Streams“. So nennt sich die Praxis, Abspielzahlen von Musikstücken auf Audio-Streamingdiensten wie Spotify zu manipulieren. Auf Betreiben des Musikverbandes muss die in Deutschland ansässige Website ihr Angebot nun bis auf weiteres wegen unlauteren Wettbewerbs einstellen.

Erschleichung von Tantiemen

Firmen wie Followerschmiede.de vervielfachen gegen Bezahlung illegal die Streaming-Zahlen von Künstlern. So werden Chart-Plazierungen und Tantiemen erschlichen, denn die Auszahlung der Künstler ist bei Streaming-Plattformen daran gekoppelt, wie oft deren einzelne Titel aufgerufen werden.

„Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Man erhofft sich in diesem Kontext, mithilfe manipulierter Streams einen Schneeballeffekt einzuleiten,“ sagt Florian Drücke, der Vorstandsvorsitzende des BVMI. Sein Verband repräsentiert mehr als achtzig Prozent der Musikunternehmen in Deutschland. Als Verband könne man stellenweise gegen illegale Aktivitäten vorgehen. Das aktuelle Verfahren soll auch ein Signal an andere illegale Dienste sein, dass ihnen juristische Verfolgung droht.

Plattformen müssen ihre Sicherheit erhöhen

Es sei jedoch an den Streaming-Plattformen selbst mit entsprechender Expertise, die digitale Sicherheit gegen derlei Kriminalität zu erhöhen, sagte Drücke. Bots, gehackte Accounts, getriggertes Abspielen: Muster, die auf illegale Aktivitäten hinweisen, könnten „mithilfe künstlicher Intelligenz und menschlichem Intellekt“ innerhalb der Dienste erkannt werden.

Aus dem kürzlich veröffentlichten Jahresbericht des Musikverbands für 2019 geht hervor, dass das digitale Geschäft inzwischen zwei Drittel der Gesamteinnahmen der Musikindustrie ausmacht – mit einem Wachstum der digitalen Felder um zwanzig Prozent seit 2018. Es wird also wichtiger, vereinzelter Strafverfolgung digitale Abwehrmaßnahmen hinzuzufügen. „Wir als Branche setzen uns für einen digitalen Markt ein, dem man vertrauen kann. Kreative sollten nicht das Gefühl haben, Erfolg könne man sich virtuell erschleichen,“ sagt Verbandschef Drücke.