Präsidentenwahl in Amerika : Fake News sind nicht wahlentscheidend

Es geht die Angst um, dass die Demokratie durch sogenannte „Fake News“ bedroht ist. Besonders Populisten und Extremisten wird nachgesagt, dank Falschnachrichten Wahlergebnisse zu beeinflussen. Acht Monate vor der Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten ist dort die Rede davon, dass Russland abermals den Amtsinhaber Donald Trump, und auf der demokratischen Seite den linken Senator Bernie Sanders unterstützen könnte. Das schon 2016 erprobte Mittel der Beeinflussung ist das der Desinformation. Gut dokumentiert ist die damalige Arbeitsweise der „Trollfabrik“ in Sankt Petersburg.

Nun besagt eine neue Studie, dass man mit der Annahme, Wähler würden durch Falschnachrichten „manipuliert“, gleichwohl vorsichtig sein muss. Die Reichweite der „Fake News“ werde in der öffentlichen Diskussion überschätzt, schreiben die drei Autoren eines Aufsatzes, der jüngst in der Fachzeitschrift „Nature Human Behaviour“ erschien. Die Politikwissenschaftler Andrew Guess, Brendan Nyhan und Jason Reifler untersuchten das Verhalten amerikanischer Internetnutzer im Oktober und November 2016, also in der heißen Phase des vergangenen Präsidentschaftswahlkampfs.

Trump-Fans deutlich anfälliger

Die Forscher haben herausgefunden, dass in diesem Zeitraum 44,3 Prozent der Amerikaner eine Website mit nicht vertrauenswürdigen Inhalten besucht haben. Insgesamt machten Falschnachrichten 5,9 Prozent aller Nachrichtenartikel aus, die sie in diesem Zeitraum gelesen haben. Die Studie zeigt, dass Konservative und Trump-Fans deutlich mehr „Fake News“ konsumierten als Liberale und Anhänger der damaligen demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Außerdem haben vor allem ältere Menschen häufig auf unseriösen Websites besucht. Insbesondere Menschen, die im Cognitive Reflection Test (CRT) schlecht abschneiden, konnten nicht zwischen zutreffenden und falschen Nachrichten unterscheiden.

Es sei aber nicht so, hält die Studie fest, dass Menschen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten in deutlich höherem Maße Falschnachrichten lesen würden. „Fake News“ konsumieren überdurchschnittlich häufig jene Nutzer, die generell viel Zeit auf Nachrichtenseiten verbringen. Man könne diese spezifische Klientel als „News Junkies“ bezeichnen.

Für Matthias Schulze sind die Erkenntnisse der Forscher keine Überraschung. Der Fachmann für Cybersicherheit der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) sagt über Falschnachrichten: „Ihre Wirkung ist wohl nicht so stark, wie wir annehmen.“ Dass „Fake News“ vor allem bei jenen wirkten, die sowie schon eine bestimmte Meinung haben, hätten auch schon andere Studien gezeigt. „Ich schaue mir das an, was in mein Weltbild passt“, beschreibt Schulze dieses Nutzerverhalten. Man wisse aber wenig über politische Auswirkungen von Falschnachrichten, und komme in dieser Frage mit einer reinen Klickzahlmessung nicht weiter.

In Deutschland andere Bedingungen

Die Rahmenbedingungen in den Vereinigten Staaten und in Europa bezeichnet der Politikwissenschaftler Schulze als sehr unterschiedlich. Das Verhältniswahlrecht sei weniger attraktiv für die Verbreiter von Falschnachrichten, weil es in einzelnen Wahlkreisen nicht um Alles oder Nichts geht. Zudem gibt es in Deutschland laut Schulze generell einen größeres Angebot an qualitativ hochwertigen Medien – und weniger Seiten, die nur ein sehr eng gefasstes Weltbild bedienten.

„Es gibt Versuche der Manipulation“, sagt Schulze allerdings zur Frage, ob ausländische Staaten versuchten, die öffentliche Meinung in Demokratien zu beeinflussen. Auf Methoden wie die der Sankt Petersburger „Trollfabrik“ seien westliche Geheimdienste nun vorbereitet. Man wisse aber noch nicht, welche Methoden im laufenden amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf zum Tragen kommen. Vor vier Jahren habe die heiße Phase der „Fake News“ erst im Mai begonnen. Schulze sagt, es könne sein, dass neben Russland auch Staaten wie Iran, China und Nordkorea versuchten, die amerikanischen Wähler zu beeinflussen.

Mehr zum Thema 1/

Während die amerikanisch-britische Studie sich grundsätzlich gegen Alarmismus wegen Falschnachrichten ausspricht, kommt ein Unternehmen ganz schlecht weg. In dem Aufsatz heißt es: „Facebook spielt eine wichtige Rolle darin, Nutzer zu nicht-vertrauenswürdigen Websites zu leiten.“ Das soziale Netzwerk steckt seit dem Cambridge-Analytica-Skandal in der Glaubwürdigkeitskrise. Es scheint, dass sich Facebook auch 2020 noch für einige Dinge erklären muss. Zumal die Studie soziale Netzwerke als Forschungsfeld für künftige Untersuchungen über „Fake News“ bezeichnet.