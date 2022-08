Pro-russische Propaganda : Als kämen die Artikel aus gutem Hause

So einfach das Schema ist, dem die Artikel selbst folgen, so komplex ist das System, mit dem sie in die Welt gesetzt und verbreitet werden: Seit Wochen findet sich eine Vielzahl von Artikeln im Netz, die schildern, welche Folgen Energiekrise und Inflation für die Bevölkerung in verschiedenen europäischen Ländern haben und haben werden. Nur „kompetente Regierungspolitik“ könne die Lage entschärfen, heißt es weiter – und schließlich: „Die Aufhebung der antirussischen Sanktionen wird dabei eine Schlüsselrolle spielen.“ Das Besondere: Die Artikel sehen aus, als stammten sie etwa aus „Welt“, „Spiegel“ oder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sie finden sich auf Websites, die denen der genannten Medien aufs Haar gleichen, Navigation und Links auf ihnen führen in die Angebote der kopierten Seiten, einzig die URL entlarvt die Fälschung – beim genauen Blick. Abgesehen von ihrer propagandistischen Botschaft und einer bisweilen unbeholfen wirkenden Sprache.

Doch die Verkleidung in ein mediales Gewand, das in der Gesellschaft Ansehen und Vertrauen genießt, ist nur ein erster Schritt. Wie eine Recherche von T-Online mit dem Institute for Strategic Dialogue (ISD) ergibt, werden einzig zu diesem Zweck zigfach eingerichtete Accounts vor allem bei Facebook, aber auch bei Twitter eingesetzt, um die Artikel zu verbreiten und diesen Posts mit Likes, Shares und Kommentaren künstlich Relevanz zu verschaffen. Oder sie verweisen in den Kommentaren von Beiträgen mit großer Aufmerksamkeit auf die gefakten Artikel.