Die Komiker Vovan & Lexus : Geld für Putins Hofnarren

Pop-Anthologie (146) : Pearly Spencer, wo bist du jetzt?

Auskunft, bitte, wie geht das Rennen des Lebens aus? In seinem Song „The Days of Pearly Spencer“ erzählt David McWilliams von zerbrochenen Träumen – mit freundlichen Grüßen an die Leidensgenossinnen Eleanor Rigby und Lucy Jordan.