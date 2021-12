Facebook-Whistleblowerin : Frances Haugen hat einen Schlachtplan

Mit einem fast unmerklichen Lächeln blickt Frances Haugen vom Cover der Dezemberausgabe des amerikanischen Nachrichtenmagazins Time. „The Making of A Whistleblower“, lautet der Titel, „Die Erschaffung einer Whistleblowerin“. Die Geschichte ist Teil einer beispiellosen Öffentlichkeitskampagne, in deren Rahmen Haugen offenlegte, was bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber Facebook hinter den Kulissen los ist. Sie ist zwar nicht die erste Insiderin, die Missstände in einer mächtigen Institution anprangert, doch hat kaum jemand seine Enthüllungen derart professionell inszeniert.

Die Siebenunddreißigjährige, die im vergangenen Mai ihren Posten als Produktmanagerin in Facebooks Integritätsabteilung aus Frust über die Wirkungslosigkeit ihrer Arbeit verließ, hatte über Monate systematisch Dokumente aus dem Konzern gesammelt und ging im Spätsommer mit pikanten Facebook-Interna an die Öffentlichkeit.