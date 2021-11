Facebook und Europa : Haften, haften, haften!

Nachdem das Wall Street Journal die „Facebook Leaks“ oder „Facebook Files“ in den vergangenen Wochen in aller Ausführlichkeit dargeboten hat, dürfte für jeden Interessierten deutlich geworden sein, was in dem Konzern schiefläuft: Die Geschäftsführung weiß von der grundumstürzenden gesellschaftlichen Bedeutung des Netzwerks, läuft vor der Verantwortung aber davon. Die Belegschaft liegt darüber mit den Chefs quer.

Facebook hat auf die Enthüllungen mit einer bemerkenswerten Vorwärtsverteidigung reagiert. Nicht nur startete der Konzern eine Ad-hoc-Anzeigenkampagne, um sich bei der Presse als Anzeigenkunde zu empfehlen. Der Konzern wurde Ende Oktober in Meta umbenannt und kündigte eine neue Strategie an, die von den massiven Problemen des Social-Media-Geschäftsmodells ablenken soll: Das Metaversum soll Virtual-Reality-Anwendungen verknüpfen, eine Art zentrales Betriebssystem der künstlichen Realität. Dummerweise hat der Konzern den Markenschutz für „Meta“ erst am 28. Oktober beantragt – am selben Tag, an dem die Namensänderung bekannt gegeben wurde. Nun liegt Facebook/Meta mit einem Computerhändler aus Arizona im Clinch, der dieselbe Marke zwei Monate vorher beantragt hatte.