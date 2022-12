Facebook sperrt Ukraine : Schreib ja nichts über den Krieg!

Aktualisiert am

Was passiert, wenn ein Digitalkonzern die Öffentlichkeit beherrscht: Facebook sperrt Inhalte ukrainischer Medien und lässt russische Trolle durch. Auf Nachfrage zeigt sich das Unternehmen gleichgültig.

Ukraine, Isjum, 13. Dezember: Der Musiker Darius Mazintas aus Litauen tritt in der Stadt Isjum auf. Er spielt Stücke des ukrainischen Komponisten Walentyn Sylwestrow. Bild: dpa

Der erzkonservative Zar Alexander III. soll einmal gesagt haben, dass Russland nur zwei Verbündete habe, das Heer und die Flotte. Der Spruch ist in Putins Russland sehr populär, dabei hat das Land immer noch erstaunlich viele Helfer. Dazu gehört offensichtlich auch Meta, der Betreiber von Instagram und Facebook.

Seit Beginn der russischen Invasion macht es die Plattform den Ukrainern schwer, zuverlässige Informationen über das Kriegsgeschehen zu erhalten. So wird laut einer Studie der „Media Development Foundation“ ein Großteil der ukrainischen Medien von Facebook mit Einschränkungen belegt. Ob es welche gibt, können nur die Administratoren einer Seite in den Tiefen des Geschäftskontos sehen in einem Bereich, der „Page Quality Tool“ heißt. Der Status einer Seite kann dort von grün (keine Verstöße) über gelb (einige Verstöße; Monetarisierung teilweise deaktiviert) bis hin zu rot (erhebliche Verstöße; begrenzte organische Reichweite; keine Monetarisierung) reichen.