Doch nicht so Meta

Streit um Facebooks Namen : Doch nicht so Meta

Mark Zuckerberg stellt die neue Dachmarke „Meta“ vor: Doch Facebooks neuen Namen haben schon andere. Bild: AP

Was gestern Facebook war, soll heute „Meta" heißen. Das Dumme ist nur: Eine Computerfirma in Arizona heißt schon so. Das könnte für Mark Zuckerbergs Unternehmen teuer werden.